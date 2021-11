Rogue Squadron ‘est indéfiniment retardé – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Star Wars: Rogue Squadron est retardé indéfiniment après l’annonce de problèmes avec les autres engagements de Patty Jenkins.

La réalisatrice de « Wonder Woman », Patty Jenkis a été choisie pour réaliser le nouveau film de Star Wars, « Rogue Squadron », dont la production devait commencer en 2022.

On sait que la réalisatrice Patty Jenkis réalisera un troisième volet de « Wonder Woman » après les succès des deux films précédents.

Il est donc probable que c’est l’une des raisons pour lesquelles la réalisatrice a eu des problèmes dans ses horaires pour se consacrer pleinement à ‘Star Wars : Rogue Squadron’.

De plus, Patt Jenkins réalisera un nouveau film sur Cléopâtre pour Paramount, donc maintenant, « Star Wars: Rogue Squadron » a été retiré du calendrier de production de Disney et retardé indéfiniment.

Le Hollywood Reporter a annoncé que le film « Star Wars: Rogue Squadron » avait été retardé indéfiniment à la suite de conflits d’horaire avec Patty Jenkins.

Et pour le moment, il n’y aurait pas de date de production pour le projet « Star Wars: Rogue Squadron » de LucasFilm.

Et, malgré le fait que Patty Jenkins et Matthew Robinson développent « Star Wars: Rogue Squadron » depuis au moins un an, l’équipe s’est rendu compte que le temps de production ne serait pas suffisant.

Et c’est que la production était prévue pour 2022, juste au moment où Patty Jenkins commence à enregistrer d’autres engagements avant ‘Star Wars : Rogue Squadron’.

« Star Wars: Rogue Squadron » est le premier film depuis la fin de la troisième trilogie qui s’est terminée avec « The Rise of the Skywalker ».

Pour le moment, les autres productions liées à l’univers Star Wars n’ont signalé aucun type de changement dans leurs premières ou de retard indéfini en tant que « Rogue Squadron ».

Pour l’instant, la prochaine production LucasFilm et Disney à débarquer sur la plateforme Disney + est ‘The Book Of Boba Fett’, qui arrivera le 29 décembre 2021.