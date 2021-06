Roguelite RPG tactique The Last Spell maintenant sur Steam Early Access ⋆ .

The Arcade Crew et le RPG tactique roguelite du développeur Ishtar Games, Le dernier sort, est maintenant disponible sur Steam Early Access. Le dernier sort aura des joueurs combattant des hordes implacables pour protéger les restes de l’humanité. Une nouvelle bande-annonce de lancement peut être vue ci-dessous…

Le monde de Le dernier sort C’était un monde où les humains n’étaient jamais en paix les uns avec les autres, c’était un monde en proie à la guerre. Dans un ultime effort pour mettre fin à tout cela, les mages ont invoqué le Cataclysme, faisant pleuvoir d’énormes boules de magie et une étrange brume violette pour envelopper la majeure partie du monde. Un dernier havre de paix reste à l’abri de la brume mortelle, mais il est menacé par les monstres surnaturels qui sortent de la brume chaque nuit. Les joueurs devront contrôler leurs héros et défendre ce dernier refuge jusqu’à ce que les mages restants puissent lancer le dernier sort titulaire.

Pendant la journée, les joueurs devront construire leur ville, reconstruire des murs et positionner des défenses en prévision de l’assaut nocturne. Améliorez les héros, détruisez les monstres de la brume et construisez le dernier refuge sûr pour sauver l’humanité de la destruction.

Avec:

Un combat au tour par tour satisfaisant permet aux tacticiens d’équiper, de positionner et de commander avec soin les escouades. Beaucoup de rejouabilité grâce aux membres du groupe aléatoires, aux réserves d’équipement et aux flancs ennemis. Ajoutez et améliorez des structures utiles au Havre, ou fortifiez des zones cruciales avec des défenses comme des barricades pour bloquer une avance sans fin de monstres. Soyez le dernier espoir de l’humanité après avoir appris de nouvelles tactiques ou déverrouillé de manière permanente des armes, des compétences ou des bâtiments. Une bande-son entraînante et synthétisée par le musicien français Rémi Gallego, alias The Algorithm.

Le dernier sort est disponible sur Steam dès maintenant, au prix de 15,49 £ / 19,99 € / 19,99 $.

Lien source