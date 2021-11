Rohit Shetty se souvient de ce qui l’a poussé à sortir Sooryavansi au cinéma après une longue attente de 19 mois

Sooryavanshi est réalisé par Rohit Shetty

Sooryavanshi de Rohit Shetty a vu la lumière des théâtres ce Diwali et a tenu bon depuis sa sortie. Cependant, pour le réalisateur, la troisième franchise de son univers policier a été une » bataille difficile » car l’équipe a » combattu » plusieurs incertitudes, des obstacles sur le chemin de la pandémie, le verrouillage de ceux qui pensaient que personne ne regarderait des films en salle de cinéma maintenant.

Le film a rapporté Rs 151,23 crore sur le marché national des boîtes jusqu’à dimanche et est crédité d’avoir relancé les théâtres qui ont été durement touchés par la pandémie. Initialement prévu pour une sortie en mars 2020, le film a été reporté indéfiniment car le verrouillage national a été appelé le 21 mars et les salles de cinéma ont été fermées depuis. Même si le film a obtenu une nouvelle date de sortie au début de cette année, l’augmentation du nombre de cas a de nouveau poussé la sortie jusqu’à ce Diwali.

Rohit Shetty a récemment rappelé comment sa décision de maintenir la sortie pendant 19 mois et les cinémas sur OTT a été considérée comme une décision fatale et l’a même qualifié de «fou» pour l’avoir fait. Shetty a déclaré qu’il avait pris la décision après avoir examiné les festivals de Ganesh Utsav à Navratri et la réouverture des écoles et des bureaux. Shetty a en outre déclaré qu’il savait que les gens commenceraient à venir dans les théâtres et qu’il fallait prendre le risque pour le bien de tous ceux qui sont liés au monde du théâtre. Le risque en valait la peine, a-t-il ajouté.

Shetty a également informé que de sévères plateformes de streaming en ligne l’avaient approché avec des offres lucratives pour une sortie numérique, mais il était certain que son film était destiné au grand écran. Le cinéaste a voulu attendre même lorsque tout le monde pensait que les salles de cinéma n’avaient pas d’avenir, a-t-il déclaré. Avec son attente « longue et difficile », il voulait également supprimer les étiquettes des films commerciaux à la recherche de gains monétaires uniquement. Rappelant ses nuits blanches, Shetty a déclaré que son film avait changé la notion selon laquelle les films commerciaux sont faits pour de l’argent.

Un autre défi que Shetty a eu était de faire en sorte que ce drame policier fasse partie des deux autres, pour avoir envie d’un personnage qui ne ressemble pas à Simmba ou Singham, les autres personnages principaux de son univers policier. Même la représentation de l’antagoniste ou du décor a été modifiée pour créer une nouvelle expérience pour le public, a déclaré le réalisateur-producteur de 47 ans.

Sooryavanshi suit l’histoire d’un officier de l’escouade antiterroriste joué par Kumar qui arrête une attaque terroriste meurtrière dans la ville. Le film met également en vedette Katrina Kaif, Jackie shroff, Gulshan Grover, Nikitin Dheer, Jaaved Jaaferi, entre autres.

