RoJo L’anti-Vaxxer dit maintenant que les vaccins causent la mort et blâme Hunter Biden pour COVID ⋆ .

Les faits d’abord: L’insinuation de Johnson selon laquelle ces décès signalés sont liés aux vaccins Covid-19 est entièrement fausse. VAERS n’est pas un rapport officiel et vérifié d’incidents liés aux vaccins. Tout le monde peut soumettre un rapport et, comme l’indique le site Web du système, «VAERS n’est pas conçu pour déterminer si un vaccin a causé un problème de santé» et «les rapports peuvent contenir des informations incomplètes, inexactes, fortuites ou invérifiables.» Au lieu de cela, le système permet aux Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis et à la Food and Drug Administration des États-Unis de surveiller les événements indésirables liés aux vaccins et de mener des enquêtes de suivi.

La conseillère principale en communication de Johnson, Alexa Henning, a déclaré à CNN dans un courrier électronique vendredi soir: «Le sénateur ne suggère pas que les décès ont été directement causés par le vaccin covid-19», ajoutant que Johnson appelle plutôt à ce que les soumissions à VAERS soient prises «au sérieux et faites des recherches sur ce qui se passe. Henning a également noté le soutien de Johnson au développement des vaccins Covid-19 sous l’administration Trump.

Comme le note le CDC, les prestataires de soins de santé doivent signaler tout décès consécutif à une vaccination Covid-19. L’agence, avec la FDA, enquêtent sur chaque décès signalé pour déterminer si le décès a été causé par un vaccin. Du 14 décembre 2020 au 3 mai, plus de 245 millions de doses de vaccins ont été administrées, rapporte le site Web des CDC.

«Pendant ce temps, VAERS a reçu 4 178 rapports de décès (0,0017%) parmi les personnes ayant reçu un vaccin COVID-19», selon le CDC. L’agence n’a trouvé aucun lien de causalité entre les vaccins et ces décès.

«Un examen des informations cliniques disponibles, y compris les certificats de décès, l’autopsie et les dossiers médicaux, n’a pas établi de lien de causalité avec les vaccins COVID-19», déclare le CDC.

Le CDC dit qu’il est plausible que l’un des trois vaccins utilisés aux États-Unis, fabriqué par Johnson & Johnson, puisse dans de rares cas provoquer une maladie de coagulation sanguine dangereuse appelée thrombose avec syndrome de thrombocytopénie. Au dernier rapport, il avait tué trois personnes sur plus de 8 millions de personnes vaccinées, et les hématologues n’ont pas tardé à souligner que le risque de mourir d’un caillot sanguin causé par une infection à coronavirus est plusieurs centaines de fois plus élevé que cela. Le CDC affirme que les avantages des vaccins l’emportent largement sur les risques.

Le républicain du Wisconsin a également affirmé qu’il y avait un risque de décès si des personnes qui avaient déjà été testées positives pour Covid-19 recevaient un vaccin. “Je parle aux médecins qui, depuis le premier jour, se préoccupent de vacciner les personnes qui ont déjà eu Covid, parce que vous mourez, pas de Covid, vous mourez de la réaction excessive du système immunitaire à Covid”, a déclaré Johnson. “Il y a donc un problème là-dedans.” Les faits d’abord: C’est faux. Les vaccins actuellement administrés aux États-Unis sont considérés comme sûrs et recommandés même pour les personnes qui étaient auparavant infectées par Covid-19. Le CDC recommande aux individus de se faire vacciner, qu’ils aient ou non déjà Covid-19 «car les experts ne savent pas encore combien de temps vous êtes protégé contre une nouvelle maladie après votre rétablissement du COVID-19. Les premières études suggèrent que les personnes qui ont été précédemment infectées par le virus peuvent avoir besoin d’une seule dose de certains vaccins Covid-19.

Et bravo à PoliticusUSA pour avoir capturé ceci:

Johnson a commencé par accepter la fausse affirmation de Maria Bartiromo selon laquelle le coronavirus est une arme militaire chinoise: «Tout d’abord, laissez-moi vous dire, cela choque-t-il quelqu’un? Cela ne me choque certainement pas? Quand vous voyez la militarisation de la mer de Chine méridionale. Nous aurions dû nous inquiéter. Anthony Fauci continue aujourd’hui de financer la recherche et de coopérer avec le laboratoire de Wuhan, il savait très bien que le laboratoire de Wuhan, toute organisation en Chine est liée au parti communiste chinois ainsi qu’à l’Armée populaire de libération. Alors, que faisions-nous en coopérant avec la Chine? Je suis d’accord avec le sénateur Paul, ce sont des questions sérieuses et nous avons besoin de réponses mais, encore une fois, j’essaie d’obtenir des réponses des agences fédérales depuis des années et je ne retiens pas mon souffle. Johnson est ensuite allé chercher à relier l’absence d’action fédérale sur les théories du complot à Hunter Biden: «Eh bien, je suis très préoccupé. Tel est le problème. C’est l’une des raisons pour lesquelles le sénateur Grassley a publié le rapport avant les élections afin que le peuple américain puisse comprendre les enchevêtrements financiers étrangers du chasseur Biden et de la famille Biden et comment cela pourrait affecter la politique étrangère américaine. Les menaces de contre-espionnage, les menaces d’extorsion, nous n’en avons aucune idée, absolument aucune. Encore une fois, nous avons écrit et essayé d’obtenir des informations des agences, mais les médias ont complètement rejeté notre rapport et ont dit qu’il n’y avait rien là-dedans. Il y avait des informations là-dedans. Cela fait partie du problème. Nous n’avons pas de médias impartiaux. Nous n’avons plus de journalistes. Pour la plupart, nous avons des partisans et l’extrême gauche de l’échiquier politique américain et blesser le pays, c’est très dangereux.

Bien sûr, Johnson fait tout ce qu’il peut pour distraire les électeurs comme ceci:

Le sénateur Ron Johnson a déclaré dimanche qu’il était «très préoccupé» par la capacité de l’administration du président Joe Biden à gérer les menaces que représente la Chine et a déclaré qu’un document divulgué qui révélait l’intention malveillante du pays de militariser les coronavirus ne devrait choquer personne. “Quand vous voyez la militarisation des îles de la mer de Chine méridionale, leurs actions malveillantes dans le monde entier, nous aurions dû être inquiets”, a déclaré le républicain du Wisconsin sur “Sunday Morning Futures avec Maria Bartiromo” de Fox News. Il est également «stupéfiant» que le Dr Anthony Fauci, dans son rôle de chef de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, «ait continué à rechercher et à coopérer» avec l’Institut de virologie de Wuhan qui étudiait les coronavirus. “Il devait savoir très bien que le laboratoire de Wuhan, toute organisation en Chine est liée au Parti communiste chinois, ainsi qu’à l’Armée populaire de libération”, a déclaré Johnson. «Que faisions-nous, coopérant avec la Chine? Ce sont des questions sérieuses et nous avons besoin de réponses, mais encore une fois, j’essaie d’obtenir des réponses des agences fédérales depuis des années et je ne retiens pas mon souffle.

