Rokas Jokubaitis a fait ses débuts avec les Knicks en Summer League

09.08.2021 à 22:14 CEST

Le jeune meneur du Barça, le Lituanien Rokas Jakubaitis, Il a profité de ses premières minutes avec le maillot des New York Knicks, en NBA Summer League, qui se tient à Las Vegas (Nevada).

Jokubaitis a reçu du Barça l’autorisation de se rendre aux États-Unis et de pouvoir jouer trois matchs dans cette compétition estivale qui sert à voir en action les joueurs choisis lors du dernier repêchage, comme dans le cas de Jokubaitis.

Ancien joueur de Zalgiris Il a décidé de signer pour le Barça, bien que sa tête soit de faire le saut en NBA dans peu de temps, bien que ce ne soit peut-être pas cette saison malgré son désir de connaître de près la ligue américaine, même si c’était en Summer League.

Débuts avec les Knicks

Et finalement Il est sorti après la déception de la première journée, alors qu’il n’avait pas eu une seule seconde de jeu dimanche, dans la défaite des Knicks contre les Raptors de Toronto (89-79) où il a dû suivre tout le match depuis le banc.

Heureusement pour lui, il a eu l’occasion de jouer ses premières minutes contre les Indiana Pacers., et le jeune meneur a voulu en profiter dans la victoire 94-86 de son équipe. Jokubaitis était sur la bonne voie 9:16 secondes et nou désaccordé.

Dans ces minutes d’action, il a contribué à trois points, avec un panier à deux points et un lancer franc à deux tentatives., en plus d’une passe décisive, un vol, en perdant deux, plus deux fautes personnelles, pour une valorisation de -9.

Premier seau SL de Rokas pic.twitter.com/2m5Jp7Cmjx – NEW YORK KNICKS (@nyknicks) 9 août 2021

C’était ses premières minutes, jouant aux côtés de l’ancienne base de la Liga Endesa en tant que Lucas Vildoza, qui n’avait que 4:24 minutes d’action, dont certaines partagées avec Jokubaitis.

Le maximum Le buteur de la victoire des Knicks était leur récent choix au repêchage, Immaniel Quickley, qui a contribué pas moins de 32 points, suivi des 22 d’Obi Toppin.

Les azulgrana auront une nouvelle opportunité ce mercredi lorsque les Knicks affronteront les Lakers de Los Angeles, dans lequel ce sera son troisième et dernier match, bien qu’il puisse en jouer un quatrième contre les Pistons, et qui l’a aidé à entrer en contact avec la NBA, bien qu’il devra désormais se concentrer sur le Barça à partir de lundi prochain, 17 quand il rejoint l’équipe.