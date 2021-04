Roker vante Biden EPA conduisant des voitures à combustion interne hors de la route ⋆ .

Lançant la semaine de propagande écologiste de gauche de NBC avant le Jour de la Terre, lors de l’émission 3rd Hour Today de NBC lundi matin, le co-animateur Al Roker s’est assis pour une conversation de softball avec le responsable de l’Agence de protection de l’environnement de l’administration Biden. Le météorologue de longue date de la télévision était particulièrement enthousiasmé par le fait que le nouveau chef de l’EPA faisait pression sur les constructeurs automobiles pour qu’ils retirent les véhicules à combustion interne de la route.

«Des incendies de forêt sans précédent en Californie en 2020 à la saison des ouragans sans précédent dans le sud, le changement climatique remodèle le paysage et les côtes du pays. La science nous dit que le temps pour l’action est rapidement épuisé », a averti Roker aux téléspectateurs alors que la partie enregistrée du segment commençait. S’adressant à l’administrateur de l’EPA de Biden, Michael Regan, Roker s’inquiète: «Dans quelle mesure notre position est-elle urgente en ce qui concerne notre climat?»

Après que Regan ait assuré qu ‘«il n’est pas trop tard» pour s’attaquer à la «crise climatique», Roker a vivement vanté: «Tous les yeux sont rivés sur l’administration avant le sommet du Jour de la Terre de cette semaine, où ils annonceront le nouvel engagement de la nation à réduire les émissions de gaz à effet de serre.» Regan a prédit que lors de l’événement à venir jeudi, «le président va annoncer un chiffre vraiment ambitieux, et je crois que la plupart des gens seront vraiment enthousiasmés par l’agressivité de ce chiffre.

Roker espérait les réglementations gouvernementales les plus draconiennes possibles: «Des réductions de 50% ou plus sont possibles, doublant presque la promesse du président Obama en 2015.» Il s’inquiétait particulièrement du fait qu’après un républicain à la Maison Blanche «Il y a du terrain à rattraper, là où les quatre dernières années de déréglementation et d’inaction environnementales ont laissé leur empreinte.»

Faisant ouvertement pression pour les politiques du Parti démocrate radical, Roker a tenté de vendre le projet de loi massif sur les «infrastructures» poussé par Biden: «L’EPA fait également partie du plan d’infrastructure d’un billion de dollars du président. L’argent budgétisé pour les projets liés au climat se chiffre en milliards. »

Suite à l’affirmation de Regan selon laquelle «les voitures, les véhicules plus gros, sont un contributeur important» aux émissions de combustibles fossiles, Roker a applaudi l’EPA essayant de dicter quels produits les entreprises privées devraient vendre: «Regan confirme que son agence est en pourparlers avec les constructeurs automobiles américains sur la transition des voitures traditionnelles à carburant hors de la route.»

Le croisé du climat de NBC s’est demandé: «Comment allez-vous pousser ces véhicules à moteur thermique hors de la route, alors qu’ils durent 10, 12, 15 ans?» Regan a répondu que le gouvernement exercerait une «pression» suffisante sur l’industrie jusqu’à ce qu’il cède: «Nous avons ces conversations au moment même où nous parlons. C’est notre travail de nous assurer que nous établissons les règles de la route, afin qu’ils aient la bonne pression pour se déplacer et y arriver le plus rapidement possible.

Roker n’a jamais pris la peine de se demander comment les Américains pourraient se permettre des véhicules électriques beaucoup plus chers une fois que le moteur à combustion interne aurait été effectivement interdit par l’administration Biden.

L’animateur de l’émission du matin a adoré Regan, notant qu’en plus de travailler «pour sauver notre planète», le chef de l’EPA «faisait également l’histoire dans son nouveau rôle» en tant que premier Afro-Américain à occuper ce poste. Le sujet s’est ensuite tourné vers les relations raciales, Roker laissant entendre que l’environnementalisme était une question de droits civils: «Que pensez-vous pouvoir être fait maintenant pour aider à lutter contre ceux, en particulier les communautés de couleur, qui sont si disproportionnellement affectés par la pollution de l’air, la pollution de l’eau? , des choses comme ça?”

Regan a fourni une réponse réveillée de manière prévisible:

La justice environnementale et l’équité doivent faire partie de l’ADN de l’EPA. Le racisme systémique est un problème dans ce pays, et l’environnement n’y a pas échappé. Nous devons examiner où ces injustices se sont produites.

Depuis que Biden a prêté serment, Roker a applaudi la détermination de l’administration à imposer son programme climatique radical par décret et a même élaboré une stratégie avec le fondateur milliardaire de Microsoft, Bill Gates, sur la façon dont les grandes technologies pourraient arrêter les «négationnistes du climat».

En ce qui concerne ce problème, Roker n’est rien de plus qu’un piratage partisan enraciné pour toutes les mesures strictes que le Parti démocrate veut appliquer.

La tentative flagrante de Roker de vendre l’agenda de gauche sur le climat de Biden a été présentée aux téléspectateurs par Procter & Gamble et Progressive. Vous pouvez riposter en faisant savoir à ces annonceurs ce que vous pensez d’eux parrainant un tel contenu.

Voici une transcription complète du segment du 19 avril:

9 h 15 HE

AL ROKER: Nous sommes de retour avec notre série Today Goes Green. Le Jour de la Terre approche jeudi et NBC News lance un examen d’une semaine sur l’état de notre défi climatique. Jeudi, la Maison Blanche organisera un sommet virtuel sur le climat avec des dirigeants du monde entier. Avant cela, j’ai eu la chance d’avoir une discussion exclusive avec l’homme qui a aidé à diriger les efforts de l’administration Biden pour résoudre la crise.

Des incendies de forêt records en Californie en 2020 à la saison des ouragans sans précédent dans le sud, le changement climatique remodèle le paysage et les côtes du pays. La science nous dit que le temps d’action s’est rapidement écoulé. L’homme chargé de lutter contre cette urgence et de mettre en œuvre l’ambitieux programme climatique du président Biden est Michael Regan, le nouvel administrateur de l’Agence de protection de l’environnement.

Dans quelle mesure notre position est-elle urgente en ce qui concerne notre climat?

MICHAEL REGAN [EPA ADMINISTRATOR]: Nous sommes confrontés à une crise climatique, sans aucun doute. Et si nous rallions le monde, il n’est pas trop tard.

ROKER: Tous les yeux sont rivés sur l’administration avant le sommet du Jour de la Terre de cette semaine, où ils annonceront le nouvel engagement de la nation à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

REGAN: Je pense que le président va annoncer un chiffre vraiment ambitieux, et je crois que la plupart des gens seront vraiment enthousiasmés par l’agressivité de ce chiffre.

ROKER: Vous ne pouvez pas nous le dire maintenant?

REGAN: Je veux garder mon travail et ne pas sortir devant le président. [Laughter]

ROKER: Des réductions de 50% ou plus sont possibles, doublant presque la promesse du président Obama en 2015. Et il y a du terrain à rattraper, là où les quatre dernières années de déréglementation et d’inaction environnementales ont laissé leur empreinte.

L’EPA fait également partie du plan d’infrastructure d’un billion de dollars du président. L’argent budgétisé pour les projets liés au climat se chiffre en milliards. Mais jusqu’à présent, il a du mal à obtenir un soutien bipartisan.

REGAN: Le changement climatique a un impact significatif sur notre infrastructure existante et vieillissante. Mais nous devons aussi penser à notre infrastructure dans le contexte du transport. Les voitures, les véhicules plus gros, sont un contributeur important.

ROKER: Regan confirme que son agence est en pourparlers avec les constructeurs automobiles américains sur la transition des voitures à carburant traditionnelles hors de la route. Comment allez-vous pousser ces véhicules à moteur thermique hors de la route, alors qu’ils durent 10, 12, 15 ans?

REGAN: Nous avons ces conversations juste au moment où nous parlons. C’est notre travail de nous assurer que nous établissons les règles de la route, afin qu’ils aient la bonne pression pour se déplacer et y arriver le plus rapidement possible.

ROKER: Au-delà de ces conversations difficiles, pour sauver notre planète, Regan fait également l’histoire dans son nouveau rôle. Vous êtes le premier homme noir à être à la tête de l’EPA. Cette signification est-elle perdue pour vous?

REGAN: Pas du tout. C’est un honneur et un privilège. Nous devons prouver à ce monde qu’être un homme noir ne devrait pas être un disqualifiant, et que cette agence ne perdra pas un pas à cause du leadership noir.

ROKER: Que pensez-vous pouvoir faire maintenant pour aider à lutter contre ceux, en particulier les communautés de couleur, qui sont si disproportionnellement affectés par la pollution de l’air, la pollution de l’eau, des choses comme ça?

REGAN: La justice environnementale et l’équité doivent faire partie de l’ADN de l’EPA. Le racisme systémique est un problème dans ce pays, et l’environnement n’y a pas échappé. Nous devons examiner où ces injustices se sont produites.

ROKER: Et comme pour le reste de l’ordre du jour –

REGAN: Je pense que le Président établira lors du sommet que nous sommes de retour et que nous sommes capables de jouer un rôle de chef de file. Le reste du monde devrait donc faire attention.

ROKER: Eh bien, les États-Unis et la Chine, en fait, les deux principaux pollueurs du monde, John Kerry, le tsar du climat du président Biden, ont récemment rencontré les dirigeants chinois. Et maintenant, les deux pays s’engagent à renforcer leurs efforts et leur coopération en matière de climat. La Chine a été invitée au sommet, on ne sait pas si elle va y assister. Et demain, je vous donne un aperçu de première main de la nouvelle usine de production sans émissions de GM en dehors de Detroit.

SHEINELLE JONES: Je suis si contente que tu fasses ça. Je veux dire, les jours passent, et il est très facile de ne pas y penser. Mais ensuite, quand vous faites ce genre d’histoires, Vicky Nguyen un peu plus tôt ce matin, nous a montré où vont toutes ces boîtes en carton, cela vous fait réaliser, nous devons faire quelque chose.

DYLAN DRYER: C’est vrai, le recyclage. Droite.

ROKER: Et vous savez, Michael Regan a un fils de 7 ans et il a dit que même les enfants le rappelaient aux personnes plus âgées. En plus vieux, il n’est pas vraiment si vieux.

JONES: Non, c’est vrai.

ROKER: Arrêter de faire couler l’eau lorsque vous vous brossez les dents, faites différentes choses que nous pouvons tous faire.

SÉCHOIR: Même juste le truc de recyclage. C’est, tu sais, devenir une chose avec les garçons. Je les promène dans le couloir et nous recyclons tout le plastique et le papier. Et vous savez, ce ne sont que ces petites choses. Les enfants grandissent dans un monde différent de celui dans lequel nous avons grandi.

JONES: Ouais, ouais, bonne affaire.

DRYER: Bonne conversation.