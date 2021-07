Roku a-t-il HBO Max ?

in

Meilleure réponse: Oui. Depuis décembre 2020, l’application HBO Max est disponible au téléchargement sur tous les appareils Roku exécutant Roku OS 9.3 et versions ultérieures.

Comment installer HBO Max sur Roku

Si vous êtes déjà abonné à HBO ou HBO Max mais que vous n’avez pas encore ajouté l’une ou l’autre des applications à votre appareil Roku, voici les étapes à suivre pour installer HBO Max sur Roku :

Allumez votre Appareil Roku ou alors Roku TV

Naviguez vers le Roku page d’accueil.

Sélectionner Chaînes de diffusion en continu et Rechercher des chaînes.

Rechercher HBO Max et sélectionnez Ajouter une chaîne pour l’épingler sur votre page d’accueil Roku.

S’identifier à l’application HBO Max en utilisant vos informations d’identification existantes.

Si vous n’êtes pas actuellement abonné à HBO Max, vous devez vous abonner au service sur HBOMax.com avant de télécharger l’application sur votre Roku. Il est également possible de s’inscrire à HBO Max directement sur votre Roku et de payer via Roku Pay.

Mon application HBO n’a pas été mise à jour vers HBO Max

Il convient de souligner que, depuis le lancement de HBO Max sur les appareils de streaming Roku, les utilisateurs ont signalé des problèmes avec l’application. Si vous avez utilisé l’application HBO avant le lancement de HBO Max, l’application devrait avoir été automatiquement mise à jour sur votre appareil. Si ce n’est pas le cas, voici ce que vous devez faire pour obtenir HBO Max sur Roku :

Utilisez votre télécommande Roku pour sélectionner le Application HBO. appuie sur le Bouton étoile sur la télécommande. Sélectionner Vérifier les mises à jour. Roku devrait automatiquement remplacer l’ancienne application de chaîne HBO par HBO Max.

Une fois l’application mise à jour, vous devriez pouvoir vous connecter et commencer à diffuser.

Alors que Roku a blâmé HBO et que HBO a déclaré que le problème avait été résolu avec la dernière mise à jour, certains utilisateurs ont continué à voir l’application se bloquer régulièrement ou se bloquer complètement à l’ouverture. Si vous rencontrez toujours des problèmes, vous pouvez consulter les conseils de dépannage de notre article sur la façon de regarder HBO Max sur Roku.

