Roku a-t-il Peacock? | Android Central

Meilleure réponse: Oui. Peacock TV est disponible au téléchargement sur les plateformes Roku depuis septembre 2020.

Nouveaux épisodes et plus: Peacock à partir de 4,99 $ chez Peacock

Comment installer Peacock sur Roku

Alors que Peacock TV de NBC n’était pas disponible sur les appareils Roku lors de son lancement, vous pouvez maintenant télécharger l’application sur tous les appareils Roku. Voici les étapes simples que vous devez suivre pour obtenir Peacock sur Roku dès maintenant.

Accédez à la page d’accueil de Roku et sélectionnez Chaînes de streaming. Utilisez la fonction de recherche pour rechercher paon. Sélectionnez le Application Peacock et sélectionnez Ajouter une chaîne. Connectez-vous au Application Peacock en utilisant vos informations d’identification existantes.

Si vous n’avez pas encore créé de compte Peacock, vous voudrez vous inscrire sur PeacockTV.com avant de télécharger l’application et de vous connecter au service de streaming sur votre appareil Roku.

En plus d’offrir un niveau gratuit, Peacock a deux niveaux Premium: le niveau Peacock Premium financé par la publicité coûte 4,99 $ par mois et le niveau Peacock Premium Plus sans publicité pour 9,99 $ par mois.

Streaming par NBC

paon

Série NBC, films classiques et sports en direct

Le service de streaming Peacock de NBC donne accès à des séries NBC nouvelles et classiques, à des talk-shows nocturnes et à une couverture sportive. Peacock propose un niveau gratuit, ainsi qu’un plan premium financé par la publicité et sans publicité.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Je dois tout diffuser

Voici un échantillon des émissions diffusées sur Discovery Plus

Discovery Plus est l’endroit où aller pour plus de 55 000 épisodes de séries provenant de réseaux tels que HGTV, Food Network, TLC et OWN. Voici un tour d’horizon des émissions disponibles actuellement sur la plateforme de streaming.