Roku dévoile une nouvelle télécommande avec un bouton Apple TV + dédié, la fonction “ Trouver ma télécommande ”

Roku a fait une poignée d’annonces ce matin, et deux d’entre elles sont particulièrement remarquables pour les utilisateurs d’Apple. La société a annoncé le déploiement de Roku OS 10, apportant HomeKit et AirPlay 2 à ses appareils de streaming HD. Il existe également un nouveau Voice Remote Pro avec un bouton Apple TV + dédié…

La Roku Voice Remote Pro est compatible avec tous les modèles de téléviseurs Roku, les appareils audio et certains lecteurs de streaming. Il coûtera 29,99 $. Il s’agit de la première télécommande avec un bouton Apple TV + dédié, et il est positionné à côté des boutons dédiés pour Hulu, Disney + et Netflix.

La Voice Remote Pro dispose également d’une batterie rechargeable et d’une fonction de recherche de télécommande perdue, similaire à ce qui a été dit pour la future télécommande Apple TV d’Apple.

Recherche à distance perdue: Dites “Hey Roku, où est ma télécommande?” ou utilisez l’application mobile gratuite Roku (disponible pour iOS et Android) et écoutez un petit carillon pour localiser le compagnon TV préféré de tout le monde.

Batterie rechargeable: Gardez la télécommande sous tension pendant des mois avec une seule charge. Il fonctionne avec n’importe quel chargeur USB standard

Mains libres: Oubliez la télécommande. Dites simplement «Hey Roku» et une commande pour allumer le téléviseur, régler le volume, contrôler la lecture et plus encore sans lever le petit doigt.

Roku a également annoncé Roku OS 10, qui apporte AirPlay 2 et HomeKit à de nouveaux appareils:

Apple AirPlay 2 et HomeKit – En plus de certains appareils 4K Roku, Apple AirPlay 2 et HomeKit seront désormais également disponibles sur les appareils de streaming HD Roku, comme le Roku Express et certains modèles de téléviseurs HD Roku. Avec AirPlay 2, vous pouvez diffuser, contrôler et partager votre contenu préféré directement depuis votre iPhone, iPad ou Mac vers des appareils Roku compatibles, apportant l’expérience sur grand écran. Les appareils Roku compatibles prennent également en charge HomeKit, qui vous permet de contrôler facilement et en toute sécurité les appareils Roku à l’aide de Siri ou de l’application Home sur vos appareils Apple.

Roku OS 10 a commencé à être déployé sur certains lecteurs Roku et devrait être déployé sur tous les appareils de streaming pris en charge, y compris le nouveau Roku Express 4K +, Roku Streambar Pro et tous les modèles de téléviseurs Roku dans les semaines à venir.

Roku a commencé à déployer la prise en charge de HomeKit et d’AirPlay 2 pour sélectionner des téléviseurs intelligents et des appareils de streaming l’année dernière, et la sortie de Roku OS 10 élargit encore la disponibilité. Roku a également ajouté la prise en charge d’Apple TV + et de l’application Apple TV l’année dernière.

La prise en charge d’AirPlay 2 sur les produits Roku vous permettra de partager ou de dupliquer facilement le contenu de votre iPhone, iPad ou Mac sur votre téléviseur. La prise en charge de HomeKit permet à votre téléviseur de s’intégrer à l’application Home sur votre appareil, de gérer la lecture avec Siri, d’ajouter votre téléviseur aux scènes et aux automatisations, et plus encore.

Parmi les autres annonces de Roku aujourd’hui, citons le Roku Express 4K, sa dernière clé de streaming qui sera disponible aux États-Unis pour seulement 39,99 $. Vous pouvez en apprendre plus ici.

