Roku Express 4K + vs Roku Streaming Stick +: Lequel devriez-vous acheter?

Roku Express 4K +

Le dongle de niveau supérieur

Roku Streaming Stick +

La boîte de streaming Roku Express 4K + permet aux utilisateurs de diffuser leur contenu préféré en HD, 4K et HDR avec une résolution nette. Il comprend également une télécommande tout-en-un avec commande vocale pour faciliter la navigation sur la plate-forme.

Installation facile Moins cher que le câble Écoute privée sur mobile

Appareil plus grand Portée WiFi limitée Moins de RAM

Le Roku Streaming Stick + est un appareil de diffusion compact qui permet aux utilisateurs de diffuser du contenu HD, 4K et HDR. Le Streaming Stick + promet également une gamme plus large de connectivité WiFi.

Plus puissant Moins cher que le câble Écoute privée sur mobile

Pas de port Ethernet Pas de prise casque sur la télécommande Le prix varie

Le Roku Express 4K + et le Roku Streaming Stick + fournissent un streaming de haute qualité de contenu HD, 4K et HDR. La plus grande différence entre les deux appareils est que le Roku Streaming Stick + dispose d’un processeur quadricœur, contrairement au Roku Express 4K +.

Roku Express 4K + vs Roku Streaming Stick +: Prix et fonctionnalités

Le Roku Express 4K + coûte actuellement 40 $, ce qui en fait l’une des boîtes de streaming les plus abordables du marché. Remplaçant le Roku Premiere précédemment publié, le Roku Express 4K + offre aux utilisateurs la possibilité de diffuser en HD, 4K et HDR avec une résolution nette et des couleurs vives. Le nouvel appareil amélioré dispose également d’une connexion sans fil bi-bande, garantissant une expérience de streaming plus fluide lorsque plusieurs appareils sont connectés au même réseau.

De plus, le Roku Express 4K + élimine le besoin de plusieurs télécommandes en permettant aux utilisateurs d’alimenter le téléviseur, de régler le volume, de couper le son et de contrôler l’appareil Roku via la télécommande incluse. La télécommande Express 4K + permet également aux utilisateurs de rechercher parmi les chaînes et d’activer les sous-titres à l’aide de la fonction de recherche vocale.

En comparaison, le Roku Streaming Stick + coûte 40 $ à 70 $, selon le point d’achat. Comme le Roku Express 4K +, le Roku Streaming Stick + permet aux utilisateurs de diffuser en HD, 4K, HDR et d’éliminer le besoin de plusieurs télécommandes. Les deux appareils fonctionnent également de manière transparente avec Siri, Alexa et Hey Google et sont livrés avec la même télécommande, le même port HDMI et la même collection de chaînes Roku et d’applications de streaming.

Le Roku Express 4K + et le Roku Streaming Stick + sont également tous deux compatibles avec l’application mobile gratuite Roku, qui permet à votre appareil mobile d’être utilisé comme deuxième télécommande. Ils proposent la même collection d’applications de streaming que celles proposées sur tous les appareils Roku. Ceux-ci incluent Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, Google Play, HBO, SHOWTIME, PBS et The Roku Channel.

Roku Express 4K + vs Roku Streaming Stick +: qui devrait acheter le 4K +?

Le Roku Express 4K + est considéré comme une petite «boîte» de streaming, ce qui signifie qu’il est un peu plus grand que le Streaming Stick + et mesure environ 1,5×0,75×3,0 pouces. En tant que tel, l’appareil est conçu pour être placé près de votre téléviseur ou attaché à celui-ci. Tout ce que vous avez à faire est de vous connecter au port HDMI avec un câble et de vous connecter au port USB de votre téléviseur avec un autre câble pour alimenter l’appareil. Vous pouvez également connecter l’appareil à une prise de courant ordinaire au lieu de l’USB d’un téléviseur pour l’alimentation.

Selon Roku, l’Express 4K + dispose d’un meilleur matériel que l’ancien Roku Premiere, ce qui devrait le rendre plus rapide et plus réactif, et il est compatible avec n’importe quel téléviseur doté d’une connexion HDMI. L’appareil est également livré avec la télécommande vocale Roku et utilise le nouveau système d’exploitation Roku, qui est compatible avec AirPlay 2. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de partager des vidéos, des photos et de la musique depuis leurs appareils Apple vers leur téléviseur.

Roku Express 4K + contre Roku Streaming Stick +: qui devrait acheter le Roku Streaming Stick +?

Le Roku Streaming Stick + est un dongle USB de taille comparable à l’Amazon Fire TV Stick et se connecte directement au port HDMI de votre téléviseur, ainsi qu’à la prise USB du téléviseur pour l’alimentation. En plus d’être plus compact que le Roku Express 4K +, le Roku Streaming Stick + est également recommandé pour les utilisateurs qui ont une portée WiFi plus faible, car il offre une connectivité plus forte. Comme l’Express 4K +, il est également compatible avec Apple AirPlay.

Le Roku Streaming Stick + est compatible avec les téléviseurs HD, les téléviseurs 4K UHD et les téléviseurs 4K UHD HDR avec un port HDMI 2.0a. Cependant, l’appareil ne dispose pas de Dolby Vision HDR, il fournit donc toutes les vidéos HDR au format HDR10.

Roku Express 4K + vs Roku Streaming Stick +: Quel appareil Roku devriez-vous acheter?

Le Roku Express 4K et le Roku Streaming Stick + sont des options solides pour les personnes qui cherchent à diffuser des médias numériques de haute qualité sans se ruiner. Mais en fin de compte, le meilleur appareil de streaming Roku est celui qui correspond le mieux à vos besoins en tant que streamer.

Comme mentionné ci-dessus, le Roku Express 4K et le Roku Streaming Stick + sont presque identiques en termes de fonctionnalités. Les principales différences sont apparentes dans la taille de chaque appareil et la puissance qu’ils contiennent. Plus précisément, le Roku Express 4K + dispose de 512 Mo de RAM, tandis que le Streaming Stick + a 1 Go de RAM. Le Streaming Stick + peut également être le meilleur pari pour les ménages avec des connexions WiFi difficiles grâce à son récepteur sans fil longue portée.

Les télécommandes fournies avec le Roku Express 4K + et le Roku Streaming Stick + ne comprennent pas de prise casque pour une écoute privée. Cependant, vous pouvez acheter une version Headphone Edition du dongle via Roku ou utiliser l’application mobile et écouter en privé en connectant des écouteurs à votre appareil mobile.

Le Streaming Stick + est disponible dès maintenant, tandis que le Roku Express 4K sortira aux États-Unis le 16 mai et dans le monde à une date ultérieure.

Roku Express 4K +

Streaming 4K à petit budget

Le boîtier de diffusion Roku Express 4K + facilite la diffusion de contenu en HD, 4K et HDR. Branchez-le sur votre téléviseur et commencez à regarder vos films et séries télévisées préférés.

Roku Streaming Stick +

Streaming haute performance simplifié

Le Roku Streaming Stick + est une alternative puissante et compacte aux plus grands appareils de streaming de la marque. Accédez au meilleur contenu de HBO Max, Netflix, Amazon Prime Video et plus encore.

