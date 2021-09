Roku met à jour le système d’exploitation 10.5 et supprime les nouvelles clés de streaming 4K et 4K+ à partir de 50 $

Roku a annoncé plusieurs mises à jour importantes de sa gamme de produits, ainsi qu’une expérience utilisateur (UI) améliorée avec son déploiement Roku OS 10.5. La plate-forme de streaming et le fabricant d’appareils ont dévoilé un tout nouveau Roku Streaming Stick 4K et 4K+, des modifications aux spécifications de son décodeur Roku Ultra LT et des améliorations globales de la plate-forme pour le système d’exploitation sous-jacent.

Le Streaming Stick 4K mis à jour démarre 30 % plus rapidement qu’auparavant et ajoute des vitesses Dolby Vision, HDR10+ et Wi-Fi jusqu’à deux fois plus rapides que les modèles précédents.

Le Streaming Stick 4K+ présente tout ce qui précède, mais ajoute le Roku Voice Remote Pro. La version Pro de la télécommande vocale de Roku offre une batterie rechargeable, un localisateur de télécommande perdu et une prise en charge mains libres de Roku Voice, en plus de la prise en charge push-to-talk.

Le Roku Streaming Stick est un favori des fans depuis des années, et nous l’avons repensé dans le Roku Streaming Stick 4K pour qu’il soit plus rapide et plus puissant que jamais.” — Marky Ely, vice-président de la stratégie des produits de vente au détail chez Roku

Le Roku Ultra LT voit quelques modifications mineures mais essentielles des spécifications, notamment un processeur plus rapide, un stockage accru et une portée Wi-Fi 50 % meilleure qu’auparavant. Il dispose également désormais de Dolby Vision, du streaming audio Bluetooth et d’une prise en charge Ethernet intégrée.

À venir sur les appareils Roku au cours des prochaines semaines, Roku OS 10.5 donne au contenu de la télévision en direct une plus grande importance dans l’interface utilisateur, ajoute plus de conseils aux utilisateurs pour tirer le meilleur parti de Roku Voice, introduit plus d’options de configuration du son surround, ainsi que des mises à jour du Application mobile Roku. Il facilite également la recherche, la recherche et la lecture de musique et de podcasts sur la plate-forme Roku.

Le système d’exploitation Roku est spécialement conçu pour la diffusion en continu de la télévision, et notre focalisation laser nous permet de fournir des mises à jour qui ont un impact et facilitent la diffusion en continu pour notre grande variété de clients” – Ilya Asnis, vice-président senior de Roku OS

Les meilleurs appareils Roku sont parmi les produits de streaming les plus populaires sur le marché. Nous nous attendons donc à ce que ces deux nouveaux sticks se comparent favorablement à la mise à jour Fire TV Stick 4K Max qu’Amazon a récemment annoncée.

Les nouveaux bâtons de streaming Roku sont disponibles en pré-commande à partir d’aujourd’hui, le 20 septembre. Le tout nouveau Streaming Stick 4K coûtera 50 $, tandis que le Streaming Stick 4K+ vous coûtera 70 $. Le décodeur Ultrak LT mis à jour est une exclusivité Walmart et sera disponible “dans les semaines à venir” pour 80 $.

