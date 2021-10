Roku pourrait perdre Amazon Prime Video ensuite

Cette fois sur IMDb TV et les demandes de données utilisateur

Depuis plus de six mois maintenant, nous avons regardé de côté Roku et Google se quereller sur le sort de YouTube TV. Des mois après l’expiration d’un contrat, le combat a atteint son paroxysme lorsque Google a annoncé qu’il retirerait YouTube des nouveaux appareils en décembre. Comme si cela ne suffisait pas à Roku, une nouvelle tempête se profile à l’horizon, concernant cette fois le sort d’Amazon Prime Video.

Selon un nouveau rapport de The Information, Roku est sur le point de faire face à un autre différend contractuel concernant les applications proposées sur sa gamme populaire de gadgets de streaming. Cette fois, la bataille est avec Amazon sur le sort de son service vidéo secondaire IMDb TV. Avec un renouvellement de contrat prévu pour l’année prochaine, il est à nouveau temps pour ces deux sociétés de régler le problème – et les choses pourraient ne pas être aussi fluides.

Alors que le service vidéo phare d’Amazon nécessite un abonnement payant, IMDb TV est entièrement gratuit avec des publicités. Amazon a fait de grands pas avec son service secondaire ces derniers temps, en particulier avec une programmation originale. Depuis l’été dernier, des émissions comme Alex Rider et Leverage: Redemption ont été diffusées exclusivement sur IMDb TV, avec des séries à venir comme la suite Judge Judy Judy Justice.

De toute évidence, IMDb TV représente un enjeu assez faible par rapport au mastodonte qu’est Prime Video – c’est exactement pourquoi Amazon les associe lors des négociations avec les fabricants de matériel. Lors de la dernière mise à jour de son contrat avec Roku, les deux services étaient inclus dans un accord « les deux ou aucun », ce qui était impossible à refuser.

Malheureusement, Amazon est tenu de demander l’accès à davantage de données utilisateur cette fois-ci, ce qui est devenu un point de friction pour les fournisseurs de contenu et les développeurs de matériel. Après tout, le combat de Roku avec Google est né d’une lutte sur les données et les résultats de recherche. Amazon a déjà approché Roku pour accéder à plus d’informations sur les téléspectateurs l’année dernière, ce qu’il a initialement nié pour éviter de renforcer le service des ventes publicitaires d’Amazon. Cependant, il y a plus de levier en jeu ici – et je ne parle pas du spin-off Leverage d’IMDb TV dont vous avez déjà oublié l’existence.

Bien que Prime Video ait actuellement quelques succès en ondes, sa bibliothèque de contenu original augmentera probablement de manière exponentielle au cours des deux prochaines années. Entre son acquisition MGM, la prochaine émission Le Seigneur des Anneaux et les accords conclus avec la NFL, Amazon est un acteur aussi important qu’il ne l’a jamais été dans le jeu en streaming – un Roku pourrait ne pas être en mesure de se permettre de perdre.

Pour aggraver les choses, Amazon a du poids supplémentaire à jeter ici. Roku vend une tonne de téléviseurs et de gadgets de streaming sur les étagères des magasins numériques de l’entreprise. Nous avons déjà vu Amazon abandonner des produits concurrents lors d’un affrontement avec un concurrent, et c’est probablement un combat que Roku ne peut pas se permettre de perdre.

