Roku pourrait perdre YouTube le mois prochain

Roku pourrait faire l’objet de graves plaintes de clients le mois prochain si son différend de distribution avec Google se poursuit. Selon un rapport de Variety, l’application YouTube pourrait disparaître des appareils Roku en décembre 2021 si les deux sociétés ne parviennent pas à un accord. Cela aurait un impact sur des millions d’utilisateurs à travers le monde.

Roku et Google sont en désaccord sur les conditions de distribution de YouTube TV – l’application de streaming premium attachée au site d’hébergement vidéo populaire. Le problème remonte en fait à avril, date à laquelle l’accord YouTube TV a expiré, et il n’a pas été renouvelé depuis. À l’époque, Roku aurait déclaré que Google demandait un accès à la recherche et au partage de données qu’il ne demande pas à d’autres fournisseurs de matériel. Les deux sociétés ont alors trouvé des solutions de contournement : Roku a maintenu le fonctionnement de l’application YouTube TV pour les clients existants, tandis que Google a créé un moyen pour les abonnés d’accéder au contenu de YouTube TV via l’application YouTube standard.

Maintenant, l’application YouTube est également menacée, avec la date limite imminente du 9 décembre. Roku a publié jeudi un article sur le blog de l’entreprise décrivant son côté des négociations aux clients. Il a déclaré que Google n’avait pas du tout compromis ses conditions et cherchait des concessions qui lui donneraient un pouvoir monopolistique dans le monde du streaming.

« Il est important de noter que nos préoccupations avec Google ne concernent pas l’argent », lit-on dans le message. « Nous n’avons pas demandé un seul changement dans les conditions financières de notre accord existant. En fait, Roku ne gagne pas un seul dollar du service de partage de vidéos financé par la publicité de YouTube aujourd’hui, alors que Google gagne des centaines de millions de dollars avec l’application YouTube sur Roku. »

Au lieu de cela, Roku affirme qu’il y a deux problèmes principaux. La première est que Google veut « interférer avec les résultats de recherche indépendants de Roku, exigeant que nous préférions YouTube aux autres fournisseurs de contenu ». C’est également « des fonctionnalités de recherche, de voix et de données exigeantes sur lesquelles ils n’insistent pas sur d’autres plateformes de streaming ». Roku est généralement au coude à coude avec les appareils Amazon Fire TV pour le matériel de streaming le plus populaire du marché.

Un représentant de Google a publié une déclaration disant : « Depuis nos négociations avec Roku plus tôt cette année, nous avons continué à travailler avec eux pour trouver une solution qui profite à nos utilisateurs communs. Roku a une fois de plus choisi de faire des réclamations improductives et sans fondement plutôt que d’essayer de travailler de manière constructive avec nous. Étant donné que nous n’avons pas été en mesure de poursuivre nos conversations de bonne foi, notre partenariat pour les tout nouveaux appareils Roku prendra malheureusement fin le 9 décembre. Nous donnons toutefois à Roku la possibilité de continuer à distribuer à la fois YouTube et les applications YouTube TV à tous les utilisateurs existants pour s’assurer qu’ils ne sont pas affectés. »

Il n’a pas été explicitement indiqué si Roku conserverait l’application YouTube existante intacte pour les utilisateurs existants, comme il l’a fait pour l’application YouTube TV. Certains critiques appellent maintenant les législateurs et les organismes de réglementation à intervenir au nom de Roku. Rien n’indique que cette affaire sera réglée à l’amiable dans le mois.