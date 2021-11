Roku promet de résoudre les problèmes avec HBO, Netflix et plus encore causés par la mise à jour 10.5

Roku dit qu’il s’efforce de résoudre les problèmes signalés par les utilisateurs après sa mise à jour logicielle 10.5. TechCrunch a signalé les problèmes plus tôt lundi, citant des articles sur les forums Reddit et Roku où les utilisateurs ont déclaré que des applications comme HBO Max, ESPN, Disney Plus et plus ne leur permettraient de regarder aucun contenu vidéo après avoir mis à jour le système d’exploitation sur leurs téléviseurs intelligents.

Selon Roku, « certains anciens modèles de téléviseurs Roku ou d’anciens lecteurs Roku Ultra » sont affectés par la mise à jour problématique. Dans un article sur son forum, la société demande aux utilisateurs des modèles Roku Ultra 4660, 4661, 4662 ou 4670, et aux utilisateurs d’un modèle Roku TV 7XXX de rechercher manuellement une mise à jour logicielle, et indique aux propriétaires d’autres appareils de s’abonner au fil pour plus de détails.

La mise à jour du système vous déprime ? Nous avons connaissance d’un petit nombre d’utilisateurs d’anciens téléviseurs Roku ou Roku Ultra qui rencontrent des problèmes après la version OS 10.5 et travaillent rapidement pour les résoudre. Consultez nos mises à jour en temps réel ici : https://t.co/fZYqfsgNBS – Assistance Roku (@RokuSupport) 22 novembre 2021

TechCrunch indique que Roku a demandé aux utilisateurs de restaurer leur système d’exploitation à une version précédente au cas par cas, après que l’utilisateur ait contacté le support avec des informations sur leurs appareils. Alors qu’au moins un utilisateur de Reddit a signalé avoir vu une invite pour « mettre à niveau » de 10,5 à 10,0, Roku ne mentionne pas qu’il proposera largement une rétrogradation dans ses publications sur Twitter ou ses forums.

Bien que les utilisateurs de Roku aient également signalé des problèmes de diffusion en continu à l’aide de l’application YouTube TV, ce problème particulier ne semble pas se limiter à une seule plate-forme – Android Police rapporte que les utilisateurs de YouTube TV ont rencontré des problèmes sur presque tous les appareils, des boîtes de diffusion comme Les Apple TV, les clés Amazon Fire et même les Chromecasts de Google sur les consoles et les téléviseurs intelligents (bien qu’il soit noté que les utilisateurs d’iOS et d’Android ne semblent pas affectés). L’équipe d’assistance de YouTube a initialement déclaré qu’elle travaillait sur un correctif pour le problème sur les appareils Roku, mais a déclaré plus tard que la société examinait également le problème sur d’autres appareils.

Désolé d’entendre parler du problème. Nous avons vu des rapports similaires de YouTube TV gelant par intermittence, et notre équipe étudie le problème. Vous voulez dire quel appareil (modèle) vous utilisez, et si cela arrive à tous les programmes ? Appréciez votre patience en attendant. – TeamYouTube (@TeamYouTube) 22 novembre 2021

Bien qu’il soit certainement étrange que les deux problèmes semblent se produire en même temps, ils ne semblent pas être liés étant donné que les utilisateurs de YouTube TV voient des blocages quel que soit l’appareil. Heureusement, les deux sociétés semblent travailler à aplanir les problèmes. Roku met activement à jour son message d’assistance avec des instructions pour vérifier les mises à jour, et la police Android note que YouTube TV reçoit moins de rapports de panne sur DownDetector.com.

Bien que le correctif pour les utilisateurs de Roku puisse résoudre leurs problèmes avec Netflix, Hulu et d’autres services de streaming, leurs problèmes de YouTube TV ne sont peut-être pas terminés – Roku et Google se disputent activement le fait que YouTube TV n’est pas disponible sur le magasin de la plate-forme, et Google a menacé d’arrêter de distribuer son application YouTube régulière sur Rokus également en décembre.