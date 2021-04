Roku Re-Brands a acquis du contenu Quibi en tant que “ Roku Originals ” pour le diffuser gratuitement ⋆ .

Vous vous demandez ce qui est arrivé à toutes les émissions de Quibi lorsque la banderole de courte durée s’est fermée en octobre? Eh bien, après avoir acquis le contenu de Quibi en janvier, The Roku Channel le ramène aux téléspectateurs et rebaptise la programmation en bouchées en «Roku Originals».

Le nom «Roku Originals» sera également utilisé pour marquer le futur contenu original de The Roku Channel, qui héberge des divertissements gratuits financés par la publicité sur la plate-forme de Roku pour les téléspectateurs aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada.

Aucune date de lancement officielle pour «Roku Originals» n’a été dévoilée pour le moment, mais les fans peuvent s’attendre à des nouvelles en mai. Les téléspectateurs peuvent s’attendre à des émissions scénarisées, des documentaires, de nouvelles séries en petits groupes et un accès gratuit au contenu mettant en vedette certains des plus grands noms d’Hollywood.

Plus de 75 «Roku Originals», y compris certains des titres Quibi annoncés précédemment, mais inédits, seront disponibles pour la première fois sur The Roku Channel cette année. Atteignant 63 millions de téléspectateurs au quatrième trimestre de 2020, le nombre de téléspectateurs de la chaîne Roku sera sûr d’obtenir plus de globes oculaires sur les émissions précédemment publiées.

«Chaque jour, des millions de téléspectateurs se tournent vers la chaîne Roku pour trouver des programmes de qualité qu’ils aiment», a déclaré Sweta Patel, vice-présidente du marketing de la croissance de l’engagement de Roku, dans un communiqué. «Nous sommes ravis de présenter ce portefeuille diversifié et primé. de divertissement sous la marque Roku Originals – c’est une télévision pertinente, amusante et stimulante qui a quelque chose pour tout le monde parmi les meilleurs talents d’Hollywood, y compris Anna Kendrick, Chrissy Teigen, Lena Waithe, Idris Elba, Kevin Hart et Liam Hemsworth. La chaîne Roku est l’endroit idéal pour une programmation gratuite et incroyable et nous sommes ravis de présenter ce contenu premium sur le plus grand écran de la maison. »

Restez à l’écoute pour la sortie de «Roku Originals» sur la chaîne Roku, et soyez à l’écoute pour d’éventuels nouveaux originaux à l’horizon.