Roku rebaptise les émissions originales de Quibi en “ Roku Originals ” – .

Certains services de streaming se sont mieux comportés que d’autres ces dernières années, mais aucun ne s’est écrasé et brûlé comme Quibi. Conceptuellement, Quibi était audacieux et passionnant, bouillant des épisodes à seulement 10 minutes ou moins, forçant les téléspectateurs à regarder sur leur téléphone et ajoutant la possibilité de basculer entre les modes paysage et portrait pour changer la façon dont l’émission est vue. Bien sûr, rien de tout cela n’était suffisant pour donner à Quibi une chance de se battre contre Netflix, Hulu, Disney + et HBO Max, c’est pourquoi le service de streaming a été abandonné huit mois seulement après son lancement.

Il semblait que Quibi pourrait disparaître pour de bon, n’existant que comme une note de bas de page bizarre dans l’histoire des services de streaming, mais le 8 janvier 2021, Roku a confirmé qu’il avait acquis plus de 75 émissions de la bibliothèque de contenu de Quibi et les apporterait. sur la chaîne Roku. Trois mois plus tard, Roku est revenu avec une mise à jour, annonçant que les émissions de Quibi sont rebaptisées Roku Originals et qu’elles seront lancées plus tard cette année.

«Roku Originals vous donnera un accès gratuit à des divertissements audacieux et frais des plus grands noms d’Hollywood, notamment Anna Kendrick, Chrissy Teigen, Lena Waithe, Idris Elba, Kevin Hart et Liam Hemsworth», a déclaré Sweta Patel, vice-présidente de la croissance de l’engagement chez Roku marketing, dans un communiqué. «Bientôt, tous les téléspectateurs aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada pourront regarder des divertissements scénarisés primés et des documentaires captivants, ainsi que de nouvelles séries non scénarisées, le tout sous la marque Roku Originals. Plus important encore, vous pouvez profiter d’une télévision pertinente, amusante et stimulante, accessible à tous, partout où la chaîne Roku est disponible. »

L’accès à la chaîne Roku est entièrement gratuit sur n’importe quel appareil Roku et propose 40 000 films et programmes gratuits ainsi que 165 chaînes de télévision linéaires en direct gratuites.

Roku n’a pas encore fourni une liste complète des émissions qui migreront vers The Roku Channel, mais la société a nommé les émissions suivantes dans un article de blog précédent: #FreeRayshawn, Chrissy’s Court, Die Hart, Dummy, Flipped, Most Dangerous Game, Punk’d, Reno 911 !, et survivre. Il reste à voir si Roku prévoit de renouveler et de filmer plus de saisons de l’une des émissions, mais il y aura des épisodes non diffusés d’émissions Quibi sur The Roku Channel.

Le billet de blog souligne également que Roku Originals sera également la marque de la future programmation originale sur The Roku Channel, ce qui suggère que Roku a l’intention de créer un nouveau contenu au-delà des émissions qu’il a acquises de Quibi. Roku dit qu’il aura plus à partager sur son pipeline de contenu original en mai.

