Roku résout enfin un problème majeur qui a ruiné les soirées télé de tout le monde

Le week-end de Thanksgiving des utilisateurs de Roku n’a pas commencé comme ils l’espéraient. Tel que compilé dans un rapport TechCrunch, les clients de Roku sont en proie à des utilisateurs depuis le déploiement de la dernière mise à jour logicielle de la gamme de produits, connue sous le nom de Roku OS 10.5. Selon les plaintes des clients dans les forums Reddit, Twitter et Roku, les applications de streaming populaires, notamment Paramount+, HBO Max Disney+ et Amazon Prime Video, ont tout simplement cessé de fonctionner après que certains appareils aient installé la mise à jour. (Les clients de Netflix rencontraient également apparemment des problèmes plus légers.)

Les utilisateurs de Roku étaient absolument furieux du problème. Un utilisateur de Reddit a écrit : « Je pense que roku me doit de l’argent puisque je paie maintenant pour des services de streaming qui ne fonctionnent pas. » Un autre a écrit: « Je suppose que mes plans pour acheter des boîtes Roku pour les amis et la famille comme cadeaux de vacances ne sont plus quelque chose que je vais faire. » Un client de Roku sur Twitter a ajouté : « Votre jolie mise à jour logicielle a transformé mon téléviseur parfaitement fonctionnel en une brique inutile. »

Si vous avez un téléviseur @roku, espérons qu’il ne se mettra pas à jour vers 10.5.0. Il transforme votre appareil en un appareil qui ne fonctionne pas sur toutes les applications. @Rokusupport n’est pas réactif, je suggère donc leur page d’assistance et leur chat. Où ils perdront votre temps avec des réinitialisations inutiles, puis vous répondront par e-mail. – Paul Oliver (@poliverFP) 20 novembre 2021

Après des vagues et des vagues de tollé, Roku a finalement pris des mesures. La société a découvert que Roku OS 10.5 causait des problèmes avec les modèles Roku Ultra 4660, 4661, 4662 et 4670, ainsi qu’avec les modèles Roku TV 7XXX. L’entreprise a ensuite décidé d’annuler la mise à jour pendant qu’elle s’efforçait de la réparer. Pour résoudre le problème, les utilisateurs sont invités à suivre ces étapes :

appuie sur le Accueil bouton de votre télécommande Roku. Faites défiler vers le haut ou vers le bas et sélectionnez Paramètres. Sélectionner Système. Sélectionner Mise à jour du système. Sélectionner Vérifie maintenant pour rechercher manuellement les mises à jour.

La mise à jour du système vous déprime ? Nous avons connaissance d’un petit nombre d’utilisateurs d’anciens téléviseurs Roku ou Roku Ultra qui rencontrent des problèmes après la version OS 10.5 et travaillent rapidement pour les résoudre. Consultez nos mises à jour en temps réel ici : https://t.co/fZYqfsgNBS – Assistance Roku (@RokuSupport) 22 novembre 2021

Ce correctif sauvera, espérons-le, les week-ends des clients de Roku. Cependant, beaucoup sont sûrement irrités par l’expérience, surtout s’ils n’ont pas obtenu ce correctif avant les événements de Thanksgiving comme le défilé de Thanksgiving de Macy et les réseaux diffusant la première des diverses offres spéciales de Noël. De plus, cela vient également après que l’invite initiale de la mise à jour ait déclenché des problèmes de gel. Espérons que l’entreprise trouve une solution permanente pour que ce genre de chose ne se reproduise plus.