Roku résout les problèmes de streaming qui mettent tout le monde en colère en ce moment

Roku est l’un des principaux producteurs de lecteurs multimédias numériques sur le marché. Le système d’exploitation de la société alimente ses lecteurs multimédias ainsi que ses téléviseurs, et au fil des ans, Roku OS a continuellement acquis de nouvelles fonctionnalités et fonctionnalités. Malheureusement, il est toujours possible qu’une mise à jour logicielle fasse plus de mal que de bien. Nous venons de voir tous les problèmes dans iOS 15. Cela semble être le cas pour Roku OS 10.5, car les clients ont signalé des problèmes de streaming après l’installation de la mise à jour.

Roku confirme les problèmes de streaming causés par la mise à jour

Roku a annoncé pour la première fois la mise à jour 10.5 de son système d’exploitation en septembre. La mise à jour a ensuite commencé à être déployée sur les appareils et les téléviseurs Roku en octobre. Peu de temps après le début du déploiement, les utilisateurs ont commencé à rencontrer des problèmes avec le logiciel. Comme l’a remarqué TechCrunch, les utilisateurs des forums d’assistance en ligne de Reddit et Roku ont signalé des problèmes avec des applications telles que Netflix et Disney Plus qui ne fonctionnaient pas.

« HBO ne fonctionne pas. ESPN ne fonctionne pas. Disney ne fonctionne pas. Xfinity ne fonctionne pas. Netflix est sommaire. Amazon Prime ne fonctionne pas », a déclaré un utilisateur de Roku sur Reddit dimanche dernier. « Tout a commencé avec la mise à jour du système d’exploitation il y a quelques jours. Maintenant, j’ai une boîte sans valeur à côté de ma télé. Et certains abonnements mensuels que je paie mais que je ne peux pas utiliser. Plusieurs autres utilisateurs ont fait écho à ses plaintes.

La société a finalement répondu avec un message sur le forum lundi peu de temps après que TechCrunch a publié son rapport. Selon un responsable de la communauté Roku, la mise à jour du micrologiciel affecte un petit nombre d’utilisateurs avec « certains anciens modèles de téléviseurs Roku ou d’anciens lecteurs Roku Ultra ». Elle a déclaré que l’entreprise enquêtait activement sur les problèmes et s’efforçait de les résoudre rapidement.

Quelques heures plus tard, Roku a mis à jour le message. La société a indiqué qu’elle mettait à disposition des utilisateurs concernés une restauration logicielle. Quiconque rencontre des problèmes sur un modèle Roku Ultra 4660, 4661, 4662 ou 4670, ainsi que ceux avec un modèle Roku TV 7XXX, peut rechercher manuellement une mise à jour. Si vous êtes l’un des utilisateurs concernés, suivez ces instructions pour mettre à jour manuellement votre Roku :

appuie sur le Accueil bouton de votre télécommande Roku. Faites défiler vers le haut ou vers le bas et sélectionnez Paramètres. Sélectionner Système > Mise à jour du système > Vérifie maintenant pour rechercher manuellement les mises à jour.

Roku a également posté un lien vers le fil du forum sur son profil Twitter officiel afin de faire passer le mot :

La mise à jour du système vous déprime ? Nous avons connaissance d’un petit nombre d’utilisateurs d’anciens téléviseurs Roku ou Roku Ultra qui rencontrent des problèmes après la version OS 10.5 et travaillent rapidement pour les résoudre. Consultez nos mises à jour en temps réel ici : https://t.co/fZYqfsgNBS – Assistance Roku (@RokuSupport) 22 novembre 2021

Autres problèmes avec les appareils Roku

Cependant, les applications cassées ne sont apparemment que la pointe de l’iceberg. Séparément, certains utilisateurs disent que lors de la réception d’une fenêtre contextuelle « Introducing Roku OS 10.5 », leurs appareils se figeraient. Vendredi dernier, un employé a noté que l’entreprise avait temporairement désactivé le pop-up. Il a recommandé aux personnes concernées de débrancher l’alimentation de l’appareil Roku pendant quelques minutes et de le rebrancher.

Enfin, dans ce qui semble être un incident sans rapport, certains propriétaires d’appareils Roku ont signalé des problèmes avec YouTube TV. Les rapports ont commencé à apparaître sur les forums de Roku à peu près au même moment où OS 10.5 a commencé à être largement déployé. Depuis lors, les abonnés YouTube TV sur d’autres plateformes ont commencé à rencontrer des problèmes, y compris cet utilisateur de Twitter sur un TiVo Stream 4K :

Désolé d’entendre parler du problème – nous avons vu des rapports similaires de YouTube TV gelant par intermittence, et notre équipe étudie le problème. Vous voulez dire quel appareil (modèle) vous utilisez, et si cela arrive à tous les programmes ? Appréciez votre patience en attendant. – TeamYouTube (@TeamYouTube) 22 novembre 2021

Roku a depuis noté que Google a « pris en charge le problème de lecture » sur YouTube TV.