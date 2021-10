ROKU Stock continue de créer des bénéfices pour les fans fidèles

in

En examinant l’opportunité en Roku (NASDAQ :ROKU) stock, je dois commencer par m’excuser. Il y a quelques années, je l’ai durement jugé pour son retard à atteindre la rentabilité. J’avais de bonnes raisons à l’époque, car après 16 ans, ils perdaient toujours de l’argent. La direction m’a définitivement fait taire, cependant, et ce n’est plus un problème. Les indicateurs financiers de l’entreprise sont solides maintenant.

Actuellement, le titre présente une opportunité de croissance raisonnable. Roku a non seulement un revenu net, mais la direction a plus que quadruplé ses revenus en quatre ans. Il s’avère qu’il suffisait d’un environnement médiatique plus propice pour prospérer.

ROKU s’était placé au bon endroit, et il attendait le bon moment pour y arriver. Netflix (NASDAQ :NFLX) a livré cela à l’entreprise sur un plateau, car cela a changé la façon dont le monde consomme ses médias en streaming. Maintenant, la question n’est plus de savoir si, mais plutôt de savoir à quelle vitesse pouvons-nous tous accéder à un contenu 100% en ligne. Ma famille a fait la transition – nous n’avons plus de connexions filaires.

Les actions de ROKU évoluent rapidement

C’est l’une des actions dynamiques d’origine. Il se déplace rapidement dans les deux sens, ce n’est donc pas pour les âmes sensibles. Ce commentaire ne concerne que les traders, car les investisseurs qui s’en sont tenus sourient jusqu’aux oreilles. En 5 ans, le titre a grimpé de plus de 1000%. C’est 10 fois les progrès que le S&P 500 fabriqué.

Cet accomplissement est dû à une exécution stratégique solide. Cette année, le titre peine à reculer de 6%. Il a oscillé dans une fourchette assez large allant de 280 $ à 480 $ par action. Étant donné que le stock ROKU est maintenant plus proche du bas de gamme, il présente une double opportunité.

Les commerçants peuvent obtenir longtemps le stock pour une opportunité commerciale swing. En outre, les investisseurs peuvent également commencer à s’engager à long terme. J’insiste sur le fait qu’il ne s’agit en aucun cas d’une situation globale en raison des préoccupations macroéconomiques. Le sentiment s’est récemment détérioré à Wall Street, nous risquons donc une correction. Je privilégie finalement le scénario haussier, mais je ne peux pas exclure les prix potentiellement plus bas dans l’ensemble.

Risques à l’échelle du marché

Les Nasdaq a des risques techniques pour prolonger les pertes de 5% supplémentaires la semaine prochaine. Par conséquent, prendre des positions partielles même face à ce risque a du sens. Les commerçants sont plus sensibles au timing des entrées que les acheteurs à long terme. Si les marchés trébuchent, 280 $ par action représente une zone pivot pour l’action ROKU.

En novembre de l’année dernière, cela a servi de base à un rassemblement massif. Ils ont tout abandonné début mai, mais ont ensuite remonté exactement les mêmes efforts pour atteindre les sommets de juillet. Devinez quoi? Ils ont presque remis cela presque entièrement. Cela ne donne pas nécessairement un graphique baissier car cela suivra le courant. Ma thèse est que le marché boursier trouve de la nourriture ici. Ensuite, ROKU augmentera probablement de 40 $ avant de chuter autant.

Je préfère investir dans des actions dont la situation financière est solide. Les statistiques de celui-ci montrent qu’il a un rapport prix-vente de 19. Ceci est compétitif avec d’autres entreprises en croissance comme Tesla (NASDAQ :TSLA). Si le stock trébuche d’ici, cela devrait être temporaire. Ensuite, je parierais qu’il trouvera pied dans une ancienne zone en dessous de 290 $ par action.

J’ai écrit sur sa situation similaire en mai. Ce qui s’est passé alors a bien payé les commerçants ROKU. Quoi qu’il en soit, la valorisation ne marquera pas la fin du rallye du titre. Ceux qui insistent sur le fait qu’il soit plus rentable ne sont pas réalistes avec la croissance qu’il offre. J’ai sauté de ce navire il y a longtemps quand j’ai vu les faits changer.

