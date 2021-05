ROKU Stock n’est pas à la merci des géants de la technologie et du streaming

Roku (NASDAQ:ROKU), les actionnaires ont vu l’impressionnante période de deux ans de leur investissement s’essouffler à la mi-février. À ce moment-là, l’action ROKU avait affiché le genre de gains dont rêvent les investisseurs: Roku a augmenté de 800% en 24 mois. Mieux encore, ce n’était pas une action angoissante et alimentée par Reddit qui pouvait s’effondrer aussi rapidement qu’elle faisait la une des journaux.

Source: AhmadDanialZulhilmi / Shutterstock.com

Au cours des trois derniers mois, la situation n’a pas été aussi rose, avec ROKU s’effondrant. Cependant, après avoir publié la semaine dernière un rapport sur les résultats du premier trimestre qui a brisé les attentes en matière de revenus, l’action ROKU a rebondi.

L’action notée «B» de Portfolio Grader n’est pas sans défis. Par exemple, regardez tout autour de Roku sur le marché du streaming et vous verrez une collection de certains des plus grands géants de la technologie et des médias au monde.

Jouer dans cette compagnie peut être dangereux. Les grands joueurs – et la crainte qu’ils finissent par l’écraser – conduisent à de nombreux arguments contre Roku. Jetons un coup d’œil à deux de ces défis et pourquoi je pense que malgré eux, l’action ROKU reste un choix de croissance solide à long terme.

Roku est à la merci des services de streaming

L’un des avantages de Roku en tant que plate-forme est qu’il permet aux utilisateurs de regarder du contenu via l’un des principaux services de streaming. Ils cliquent simplement sur l’application respective sur leur appareil Roku ou Roku TV. S’ils s’abonnent au service via Roku, l’entreprise obtient même une réduction des frais d’abonnement.

Cela laisse Roku au risque de perdre un service. En avril, l’application YouTube TV a été retirée de Roku dans le cadre d’un différend sur des problèmes tels que la configuration matérielle, l’accès aux données et les résultats de recherche.

Cependant, les chances que les géants du streaming quittent la plate-forme restent faibles. Roku a 53,6 millions de comptes actifs. La société domine les États-Unis en termes de parts de marché pour les appareils de streaming à domicile, avec 37%. De plus, 31% des foyers américains accèdent à leur contenu en streaming à l’aide de téléviseurs intelligents. Devinez quoi? Le logiciel Roku alimente 38% de ces téléviseurs intelligents. Tout service de streaming qui décide de quitter la plate-forme Roku le fait en sachant qu’il risque de perdre un grand nombre d’abonnés.

Roku ne peut pas rivaliser sur le matériel

Roku a été un pionnier dans l’offre de matériel de streaming vidéo autonome. La société a sorti son premier appareil en 2008. Depuis lors, pratiquement toutes les entreprises de technologie se sont lancées dans le secteur des streamers vidéo. Cependant, comme indiqué ci-dessus, Roku domine toujours, malgré la concurrence et le matériel flashy contre lequel il est confronté.

De plus, Roku n’est pas particulièrement préoccupé par les ventes de matériel, même s’il continue de très bien se comporter face à la concurrence. Cette entreprise a de faibles marges. Octroyer une licence au système d’exploitation Roku aux fabricants de téléviseurs est un moyen plus simple (et plus rentable) d’étendre sa portée.

La vente de streamers représente une part plus faible des revenus de l’entreprise à mesure que les revenus de la plate-forme (principalement la publicité et les licences) décollent. Au premier trimestre, le matériel représentait 18,8% du chiffre d’affaires total. C’est une baisse par rapport à 27,5% il y a un an. En comparaison, au premier trimestre, le chiffre d’affaires de la plate-forme a augmenté de 101% en glissement annuel et représentait 81,2% du chiffre d’affaires net de la société.

Ne vous inquiétez pas du matériel. La croissance des actions de ROKU est beaucoup plus liée à l’ARPU (revenu moyen par utilisateur). Gardez un œil sur ce nombre – qui continue sur une trajectoire ascendante – et ne vous inquiétez pas du matériel.

Conclusion sur le stock ROKU

Il y a plusieurs années, le PDG de Roku a accordé une interview à Recode qui abordait bon nombre de ces craintes d’être un vairon nageant avec des requins. Je pense que son résumé de la situation résume bien les choses:

«Nous sommes beaucoup plus concentrés. Tout ce que nous faisons, c’est de venir travailler tous les jours et de réfléchir à la manière d’améliorer la télévision. Ces entreprises, oui, ce sont de bonnes entreprises, mais elles viennent au travail en réfléchissant à la façon de vendre un tas de chaussures, comment puis-je être meilleur dans la recherche, comment puis-je vendre plus de téléphones? La télévision est sur leur liste, mais elle est au bas de leur liste. »

Cela aide à y penser de cette façon. Roku n’est pas directement en concurrence avec ces grands services de vidéo en streaming, du moins pas de front. Sa stratégie d’être une plateforme signifie d’abord qu’elle profite effectivement du succès des services de streaming vidéo.

Plus de personnes intéressées par le streaming vidéo signifient plus de personnes susceptibles d’acheter un téléviseur Roku. Inévitablement, ils regarderont également une partie du contenu gratuit ou la chaîne Roku, ce qui augmente les revenus publicitaires de l’entreprise. La plate-forme Roku en pleine croissance signifie également que plus d’yeux regardent ces gros services de streaming – ils ne sont donc pas pressés de l’écraser.

Dans la métaphore du requin, Roku ressemble plus à un remora, coexistant avec les requins dans une relation mutuellement bénéfique.

Le streaming devenant le moyen dominant de regarder des vidéos à la maison, l’avenir est radieux. Il en va de même pour les perspectives de croissance à long terme de l’action ROKU.

A la date de publication, Louis Navellier avait une position longue sur ROKU. Louis Navellier n’avait (ni directement ni indirectement) d’autres positions sur les titres mentionnés dans cet article. Le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

