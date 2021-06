Roku Stock : Roku veut dominer le paysage médiatique

Malgré une chute de 33% depuis son plus haut niveau historique, Roku (NASDAQ :ROKU) l’action a clôturé le 3 juin à 323,80 $/action. C’est une capitalisation boursière de 42,8 milliards de dollars sur des ventes attendues de 2 milliards de dollars en 2021.

Source : AhmadDanialZulhilmi / Shutterstock.com

L’action Roku dépasse son poids car les appareils de streaming Roku battent le Amazon (NASDAQ :AMZN) Bâton de feu. En concédant sa technologie aux fournisseurs de télévision intelligente, Roku a obtenu une part de 38 % du marché américain de la télévision intelligente, avec plus de 51 millions de comptes actifs.

Cela signifie que Roku a maintenant un pouvoir énorme. Il a fléchi ce pouvoir en avril en supprimant l’alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL) l’application YouTube TV depuis sa boutique de chaînes. Une semaine plus tard, il a écrasé les estimations de bénéfices, avec un chiffre d’affaires de 574 millions de dollars et un bénéfice net de 54 cents/action. Les analystes tablaient sur un chiffre d’affaires de 492 millions de dollars et des bénéfices de 4 cents.

Pouvoir d’achat

En novembre dernier, j’écrivais que « l’horloge tournait » sur Roku, qu’il allait devoir vendre pour capitaliser sur sa croissance. L’entreprise m’a prouvé le contraire.

À cette époque, Roku avait une capitalisation boursière de 25,8 milliards de dollars. Il a presque doublé depuis. Roku a maintenant près du double de la capitalisation boursière de ViacomCBS (NASDAQ :VIAC) et trois fois celui de Découverte (NASDAQ :DISCA, NASDAQ :DISCB), qui envisage de prendre le commandement AT&T (NYSE :T) WarnerMedia l’année prochaine sous le nouveau nom de Warner Bros. Discovery.

Mais avec Amazon ayant acheté MGM pour 8,5 milliards de dollars, il n’y aura peut-être plus de fruits à portée de main dans la programmation.

Ainsi, Roku crée son propre contenu, en lançant 30 titres sur sa chaîne gratuite Roku le 20 mai. Le contenu provenait de Quibi, un service de streaming défaillant. Cela place Roku sur la carte de la programmation pour la première fois.

Le modèle commercial de Roku est basé sur son flux financé par la publicité, qui a représenté 72,5% des revenus au cours du premier trimestre. Les revenus des joueurs pour le premier trimestre n’ont augmenté que de 27,5%. Roku continue d’améliorer cette gamme de produits et ses bâtons de streaming de 50 $ continuent de recevoir de bonnes critiques.

Mais Roku est avant tout une société de publicité maintenant. Elle a souligné qu’en lançant son propre studio de publicité lors des récents lancements télévisés et en créant une alliance stratégique avec Nielsen (NYSE :NLSN) pour mesurer les performances des annonces.

Pouvoir de vendre

Roku common appartient principalement à des institutions, mais il a une structure à double action. Cela signifie que le pouvoir de vote est détenu par le fondateur et PDG Anthony Wood, Wood est peut-être le cadre de télévision le plus puissant dont vous n’avez jamais entendu parler.

Il existe encore des entreprises qui pourraient acheter Roku. Comcast (NASDAQ :CMCSA), le futur Warner Bros. Discovery, et Disney (NYSE :DIS) restent beaucoup plus importantes en termes de capitalisation boursière. Pomme (NASDAQ :AAPL) ferait un bon ajustement, et Facebook (NASDAQ :FB) deviendrait un acteur de programmation instantané avec Roku sous son aile.

Mais si Wood, qui a fondé Roku en 2002 et vaut maintenant près de 7 milliards de dollars, ne veut pas vendre, personne ne peut le faire. Avant Roku, il était surtout connu comme l’inventeur de l’enregistreur vidéo personnel, c’est donc un gars du matériel. En 2011, il a déclaré à TechCrunch que son objectif était que Roku contrôle l’ensemble de l’industrie vidéo, qu’il soit “la seule boîte qui les gouverne tous”.

Le résultat sur Roku Stock

Il existe maintenant une variété de façons pour Roku de gagner de l’argent pour les actionnaires.

Il pourrait encore se vendre. Il pourrait acheter un gros actif de programmation comme ViacomCBS. Ou il pourrait continuer à développer sa plateforme publicitaire, dont les revenus ont doublé l’année dernière.

S’il a choisi la voie de la publicité, Roku a désormais les moyens financiers d’acheter WPP (NYSE :WPP), la plus grande agence de publicité au monde, avec une capitalisation boursière de 17 milliards de dollars.

Je pense toujours qu’une vente éventuelle à Apple reste le résultat le plus probable, mais Wood reste un acteur actif même au milieu de la cinquantaine et peut avoir plus d’astuces dans son sac.

À la date de publication, Dana Blankenhorn occupait de LONGUES positions dans AMZN, AAPL et FB. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Dana Blankenhorn est journaliste financier et technologique depuis 1978. Il est l’auteur de Technology’s Big Bang: Yesterday, Today and Tomorrow with Moore’s Law, disponible sur la boutique Kindle d’Amazon. Écrivez-lui à danablankenhorn@gmail.com, tweetez-le à @danablankenhorn ou abonnez-vous à sa sous-pile.