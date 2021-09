Roku Streaming Stick 4K annoncé avec OS 10.5

TL;DR

Le nouveau Roku Streaming Stick 4K a été annoncé. Il comprend un processeur plus rapide et de meilleures performances Wi-Fi par rapport à l’ancien Streaming Stick Plus. La société déploie également une nouvelle mise à jour du système d’exploitation avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités.

Il ne fait aucun doute que le streaming multimédia sur les appareils mobiles, les téléviseurs intelligents et les décodeurs continue de devenir de plus en plus populaire, Roku, qui a aidé à lancer cette tendance de divertissement il y a plus de 10 ans, actualise maintenant son matériel de bâton de streaming populaire pour saison des achats d’automne et des fêtes. Aujourd’hui, le Roku Streaming Stick 4K a été annoncé et il contient du matériel assez puissant dans son petit boîtier.

Lire la suite: Roku faisait presque partie de Netflix

Le Roku Streaming Stick 4K comprend un nouveau processeur 30% plus rapide que celui de l’ancien Roku Streaming Stick Plus. Cela devrait permettre de meilleures performances globales et un chargement plus rapide des applications Roku. De plus, le matériel Wi-Fi à l’intérieur a été amélioré afin qu’il puisse se connecter à votre routeur sans fil sur une plus longue portée tout en étant jusqu’à deux fois plus rapide pour les vitesses de connexion. La nouvelle clé de streaming prend également non seulement en charge les résolutions jusqu’à 4K pour les téléviseurs, mais prend également en charge Dolby Vision et HDR10 Plus.

Il est également livré avec une télécommande vocale Roku standard, vous pouvez donc l’utiliser pour des commandes vocales telles que la recherche de nouveaux films ou émissions de télévision, ou le lancement d’une application Roku. Il peut également être contrôlé par la voix en le reliant à des appareils prenant en charge Amazon Alexa ou Google Assistant. Il prend en charge Apple AirPlay 2 et HomeKit pour contrôler le stick via Siri. Il sera mis en vente aux États-Unis pour 49,99 $ à la mi-octobre.

Roku présente également le Streaming Stick 4K Plus. Il s’agit du même matériel que le Streaming Stick 4K, sauf que la télécommande vocale standard est remplacée par la Roku Voice Remote Pro plus avancée. Il comprend des fonctionnalités telles qu’une batterie rechargeable intégrée (chargée via un câble USB), une télécommande perdue, deux boutons programmables, etc. Le Streaming Stick 4K Plus coûtera 69,99 $, ce qui signifie que vous économisez 10 $ sur le Voice Remote Pro, qui coûte normalement 29,99 $ à lui seul. Il sera également en vente aux États-Unis à la mi-octobre.

Un autre nouvel ajout mineur à la gamme de matériel Roku est le Roku Ultra LT. Il s’agit de la version exclusive Walmart de l’édition 2020 du décodeur Roku Ultra. La version LT comprend la plupart des fonctionnalités matérielles du Roku Ultra actuel, notamment un processeur plus rapide, un stockage supplémentaire, un port Ethernet pour les réseaux câblés, le streaming audio pris en charge par Bluetooth, etc. Le modèle LT n’aura pas le port USB pour la lecture locale, et il n’aura pas non plus la prise en charge du décodage Dolby Atmos. De plus, la télécommande incluse n’aura pas de fonction de recherche à distance ni de raccourcis personnels programmables. Il sera mis en vente dans les semaines à venir dans les magasins Walmart et via Walmart.com, pour 79,99 $.

Enfin, du 1er octobre 2021 au 14 janvier 2022, toute personne qui achète un nouvel appareil Roku pourra profiter d’un essai gratuit de 30 jours de HBO Max. L’essai est réservé aux nouveaux abonnés et l’offre doit être utilisée avant le 22 janvier 2022.

Roku OS 10.5 : Beaucoup de changements sous le capot

Parallèlement au Roku Streaming Stick 4K, la société déploiera une nouvelle mise à jour de son système d’exploitation de streaming dans les semaines et les mois à venir. Roku OS 10.5 n’aura pas de changements majeurs dans son interface utilisateur familière, mais il y aura des ajouts notables. Une chose que les utilisateurs peuvent faire sur l’écran d’accueil de Roku est d’installer une nouvelle vignette montrant les options de télévision en direct disponibles sur la propre chaîne Roku de l’entreprise. Cette tuile amènera les utilisateurs directement aux plus de 250 chaînes de divertissement, d’actualités et de sports qui sont configurées de manière similaire à la gamme de chaînes de Pluto TV.

Lire la suite: Meilleures chaînes Roku

De nombreuses améliorations de Roku OS 10.5 concernent l’audio. Par exemple, l’application mobile Roku sera mise à jour afin que les utilisateurs puissent contrôler les fonctions audio sur un appareil Roku connecté ou un téléviseur intelligent, y compris le mode nuit, la mise à niveau automatique du volume et la clarté de la parole. De cette façon, les utilisateurs peuvent effectuer des ajustements sans avoir à accéder directement à la section des paramètres de leur appareil Roku.

De plus, les personnes qui utilisent des écouteurs sans fil pour la fonction d’écoute privée de Roku peuvent effectuer des réglages via leur smartphone lorsqu’elles sont connectées à l’application mobile Roku. En utilisant un appareil photo pour smartphone, ces utilisateurs peuvent mesurer la distance entre eux et le téléviseur. Cela permet à la nouvelle fonction avancée de synchronisation A/V de corriger les retards audio entre le téléviseur et les écouteurs sans fil.

Les propriétaires de l’une des barres de son intelligentes de Roku pourront profiter de la nouvelle mise à jour du système d’exploitation 10.5. La barre de son peut désormais devenir une enceinte centrale pour une enceinte sans fil 3.1 ou 5.1 configurée pour une meilleure expérience audio home cinéma. En parlant de cela, l’un des partenaires TV de Roku, TCL, lancera une barre de son sans fil Roku TV en octobre. Il peut se connecter à n’importe quel téléviseur Roku et offrira également un son exceptionnel et une synchronisation A/V automatique. Cela coûtera 179,99 $. Nous devrions avoir plus d’infos sur cette barre de son de TCL elle-même à l’approche de sa sortie.

Roku ajoute également de nouvelles fonctionnalités de commande vocale. Il prendra bientôt en charge la recherche et le lancement d’émissions via la voix à partir d’applications telles que Netflix et Spotify. Dans les nouvelles connexes, la mise à jour du système d’exploitation permettra aux utilisateurs de rechercher et de lire de la musique, des podcasts et des podcasts vidéo. Ils pourront retrouver ces résultats via une ligne « musique et podcast ». En outre, les commandes vocales peuvent être utilisées pour terminer la configuration de l’appareil, ainsi que pour ajouter des éléments tels que des e-mails, des mots de passe et des informations sur le code PIN sans avoir à parcourir les claviers virtuels avec votre télécommande. Roku ajoute également une section d’aide vocale dans son menu de paramètres pour les personnes qui ont des questions sur ces fonctionnalités.

Enfin, l’application mobile Roku sera mise à jour pour inclure son propre onglet Accueil pour un accès rapide au dernier contenu disponible sur le système d’exploitation. Les utilisateurs peuvent également accéder à l’application pour placer tous les films et émissions de télévision qu’ils souhaitent sur la liste de sauvegarde afin de pouvoir les regarder à un autre moment.

Croissance du canal Roku et plus

Lors de notre présentation du nouveau Roku Streaming Stick 4K et des mises à jour logicielles, nous avons également été informés des activités actuelles de Roku par Mark Ely, vice-président de la stratégie des produits de vente au détail de la société. Roku est toujours la plus grande plate-forme de télévision en streaming aux États-Unis, avec 55,1 millions d’utilisateurs actifs. Il compte également plus de 15 partenaires matériels TV qui installent le système d’exploitation Roku sur leurs téléviseurs. Récemment, Amazon a lancé la vente de ses propres téléviseurs intelligents de marque avec son système d’exploitation Fire TV installé. Cependant, Ely nous a dit que Roku n’envisage actuellement pas de lancer ses propres téléviseurs de marque.

Lire la suite: La chaîne Roku – Tout ce que vous devez savoir

La chaîne Roku de la société, qui propose du contenu gratuit financé par la publicité, continue également de croître en termes d’utilisateurs et de contenu. Il compte désormais plus de 40 000 épisodes de films et de télévision à regarder, ainsi qu’un nombre constamment accru de Roku Originals. Cela inclut plus de contenu inédit du service Quibi, aujourd’hui disparu, ainsi qu’une prochaine poursuite de deux heures sur le thème des vacances de l’émission musicale annulée de la NBC, Zoey’s Extraordinary Playlist.

Malheureusement, Ely ne nous a pas donné de mise à jour sur la dispute actuelle de Roku avec Google sur YouTube TV. Le service de télévision en direct populaire a été supprimé de Roku pour les nouveaux utilisateurs fin avril 2021 après la rupture des pourparlers sur le renouvellement des chaînes.