Roku Streaming Stick 4K Review: Streaming de base bien fait

Le Roku Streaming Stick a longtemps été un excellent moyen d’obtenir un streaming intelligent sans se ruiner. À tel point que même si votre téléviseur dispose de fonctionnalités intelligentes intégrées, l’obtention d’un appareil Roku peut vous permettre de l’intégrer au reste de votre maison intelligente. Le modèle le plus récent de la gamme est le Roku Streaming Stick 4K, qui a été lancé aux côtés du Streaming Stick 4K+ légèrement plus haut de gamme.

Le nouvel appareil vise à s’améliorer progressivement par rapport au Streaming Stick 4K de dernière génération. Et bien que ce ne soit probablement pas la voie à suivre pour ceux qui ont déjà le Streaming Stick+ de dernière génération, si vous avez un appareil beaucoup plus ancien, ou aucun appareil de streaming, le tout nouveau Roku Streaming Stick 4K est une excellente option .

Voici pourquoi.

Test de Roku Streaming Stick 4K : Conception

Le Roku Streaming Stick 4K semble identique au modèle de dernière génération, mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose. L’appareil mesure 3,7 pouces de long et a l’air bien, mais la plupart du temps, il sera probablement caché derrière votre téléviseur de toute façon, donc son apparence peut ne pas avoir d’importance.

Roku Streaming Stick 4K+ Port Source de l’image : Christian de Looper pour .

Il dispose d’un port MicroUSB pour l’alimentation et d’une prise pour l’alimenter à partir d’une prise. Vous pouvez également l’alimenter à partir du port USB intégré de votre téléviseur. Cela ne me dérange pas que l’appareil dispose d’un port MicroUSB ici, étant donné que vous ne le configurerez probablement que pour ne plus jamais interagir avec lui.

La conception de l’appareil lui-même n’est pas aussi importante que la conception de la télécommande. Si vous avez déjà utilisé un appareil Roku, vous pourrez facilement naviguer dans la télécommande. Il est construit à partir d’un plastique noir et il est un peu plus fin que le Voice Remote Pro, fourni avec le Streaming Stick 4K+. L’appareil supprime la prise casque et le commutateur de sourdine du microphone que vous obtiendrez avec l’appareil le plus cher, ainsi que les deux boutons programmables. Mais vous pourrez toujours utiliser les commandes vocales, ce qui est bien. Cette télécommande est alimentée par deux piles AAA.

Source de l’image à distance Roku Streaming Stick 4K: Christian de Looper pour .

Au fil des ans, les services de streaming qui obtiennent des contrôles d’accès rapide sur la télécommande Roku ont changé. Cette fois-ci, vous obtiendrez Netflix, Disney+, Apple TV+ et Hulu, ce qui est une bonne sélection. Tout le monde n’aura pas les quatre, mais dans ma maison, nous en avons, et y avoir accès a été utile. Il est cependant impossible de dire s’ils seront toujours utiles dans trois ou quatre ans.

Revue Roku Streaming Stick 4K : Fonctionnalités et logiciels

Le Roku Streaming Stick 4K n’a peut-être pas la même télécommande que le Streaming Stick 4K+, mais le périphérique de streaming réel est le même. Cela signifie que vous bénéficierez toujours du support Dolby Vision et HDR10. Cela devrait permettre une meilleure expérience de visionnage pour ceux qui ont un téléviseur compatible.

Le logiciel intégré au Streaming Stick 4K est… Roku. Si vous avez déjà utilisé un appareil Roku, vous saurez exactement à quoi il ressemble et se sent. Le système d’exploitation est présenté sous forme de grille, avec différentes applications ou « canaux ». Ce n’est pas la plus jolie interface du marché, mais elle fonctionne bien et vous permet d’accéder à vos applications le plus rapidement possible. Même si vous n’avez jamais utilisé Roku auparavant, vous devriez le trouver relativement facile à utiliser.

Interface Roku Streaming Stick 4K+ Source de l’image : Christian de Looper pour .

Je n’utilise pas très souvent les commandes vocales sur les appareils de streaming, et cela n’a pas changé avec le Streaming Stick 4K. Mais ils ont plutôt bien fonctionné ici, donc si vous aimez l’idée d’utiliser des commandes vocales pour ouvrir des applications et modifier le volume, vous les utiliserez sur le Streaming Stick 4K.

Sous le capot, le Streaming Stick 4K dispose d’un processeur quad-core plus rapide. En général, l’interface était rapide et réactive, mais je pensais que le Streaming Stick+ de la génération précédente l’était aussi. Espérons que le processeur plus rapide permettra à l’appareil de durer un peu plus longtemps.

Test de Roku Streaming Stick 4K : vidéo et audio

Comme mentionné, le Streaming Stick 4K conserve des fonctionnalités telles que la prise en charge de Dolby Vision et HDR10, donc tant que votre téléviseur le prend en charge, vous obtiendrez une qualité vidéo améliorée. Pour beaucoup, cela suffit pour signifier que vous n’avez pas à acheter un streamer plus cher comme le Roku Ultra ou l’Apple TV 4K. C’est une belle mise à niveau par rapport au Streaming Stick+, qui ne prenait pas en charge Dolby Vision.

Source de l’image latérale Roku Streaming Stick 4K: Christian de Looper pour .

L’appareil prend également en charge le passthrough Dolby Atmos, et si vous avez une configuration compatible, cela permettra une meilleure expérience audio. Vous pouvez rencontrer des problèmes de compatibilité, cependant, cela dépendra entièrement de votre système.

Conclusion

Le Roku Streaming Stick 4K a beaucoup à offrir. Si vous n’avez pas de téléviseur compatible Dolby Vision, le Streaming Stick 4K n’est pas une énorme mise à niveau. Mais si vous le faites, cela vaut la peine d’envisager le Roku Streaming Stick 4K pour le streaming de votre salon.

La compétition

La plus grande concurrence vient facilement du Roku Streaming Stick 4K+, un peu plus haut de gamme, qui est le même streamer, mais avec une télécommande améliorée. La télécommande ajoute une prise casque pour une écoute privée filaire, dispose d’un interrupteur pour la mise en sourdine du microphone, possède deux boutons programmables et est rechargeable, mais via MicroUSB.

Si vous n’êtes pas lié à une plate-forme, cela vaut également la peine d’envisager le Amazon Fire TV Stick. Il prend également en charge Dolby Vision et les commandes vocales. Au prix de détail, c’est le même 49,99 $.

Dois-je acheter le Roku Streaming Stick 4K ?

Oui. Si vous aimez le système d’exploitation Roky et que vous voulez un streamer bon marché prenant en charge Dolby Vision, c’est la voie à suivre.