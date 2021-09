Roku Streaming Stick + est de 39 $ aujourd’hui sur Amazon, ou obtenez le Roku Premiere 4K + pour 29 $

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Amazon vient de lancer une bonne affaire sur l’un de ses lecteurs multimédias en streaming les plus vendus. Rendez-vous sur le site dès maintenant et vous trouverez le best-seller Fire TV Stick 4K en vente à 39,99$ au lieu de 50$. Vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec ce streamer populaire à 10 $ de réduction. Mais il y a aussi quelques autres ventes que les chasseurs de bonnes affaires devraient vérifier. Si vous êtes à la recherche de nouveaux lecteurs multimédias en streaming prenant en charge le streaming 4K et le contenu HDR, Roku est également une excellente option. Et en ce moment, Amazon propose le Roku Streaming Stick Plus et le Roku Express 4K Plus à leurs prix les plus bas de l’année.

Roku Streaming Stick+ | Appareil de diffusion en continu HD/4K/HDR avec télécommande vocale Prix catalogue :49,99 $ Prix :39,00 $

Meilleures offres Roku Streaming Stick Plus et Express 4K Plus

Tout d’abord, les 50 $ Roku Streaming Stick Plus est en baisse à 39 $ en ce moment sur Amazon. Il prend en charge le streaming jusqu’à une résolution 4K ainsi que le contenu HDR. Il est à noter que ce modèle a le facteur de forme de dongle bien-aimé qui est si populaire en ce moment. Cela signifie que vous n’avez pas à vous soucier de trouver de la place pour un boîtier, car ce modèle se branche directement sur n’importe quel port HDMI ouvert de votre téléviseur.

En plus de cette offre exceptionnelle, vous trouverez une deuxième vente Roku qui vous permet de dépenser encore moins si vous êtes prêt à renoncer au facteur de forme du dongle. Et le meilleur de tous, vous bénéficiez toujours de la prise en charge du contenu 4K et HDR. C’est vrai, nous parlons du nouveau chaud Roku Express 4K Plus qui a été publié plus tôt cette année. C’est un modèle très populaire qui ne coûte que 40 $. Obtenez-en un dès maintenant alors qu’il est à prix réduit sur Amazon, et vous ne paierez que 29 $ !

Faites défiler vers le bas pour en savoir plus sur ces deux bonnes affaires avant qu’elles ne disparaissent. A noter également, il y a un fantastique Barre de flux Roku affaire que vous devriez certainement vérifier aussi!

Roku Streaming Stick Plus

La clé de streaming la plus populaire jamais conçue par Roku , Disney Plus, HBO Max et des milliers d’autres Prend en charge la résolution 4K ainsi que le contenu HDR

Roku Streaming Stick+ | Appareil de diffusion en continu HD/4K/HDR avec télécommande vocale Prix catalogue :49,99 $ Prix :39,00 $

Roku Express 4K Plus

Le nouveau Roku Express 4K Plus est le lecteur multimédia en continu le plus abordable de Roku pour prendre en charge 4K et HDR. Le sans fil longue portée vous permet de diffuser n’importe où dans votre maison. beaucoup plus Utilisez une seule télécommande pour contrôler votre Roku et votre téléviseur grâce à la nouvelle télécommande vocale Roku

Roku Express 4K+ 2021 | Lecteur multimédia en continu HD/4K/HDR avec télécommande vocale Prix catalogue : 39,99 $ Prix : 29,00 $

Barre de flux Roku

Une qualité sonore fantastique qui surpasse les haut-parleurs intégrés sur la plupart des téléviseurs Diffusion intégrée avec accès à toutes les chaînes en direct, gratuites et premium de Roku Diffusez en HD, FHD ou la prise en charge 4K HDR brillante vous permet de profiter de couleurs époustouflantes et d’une qualité d’image éclatante Grand son dans un boîtier compact, avec quatre haut-parleurs internes qui remplissent votre pièce d’un son clair et net Prise en charge Dolby Audio

Roku Streambar 4K/HD/HDR Lecteur multimédia en continu et audio de qualité supérieure, tout en un Prix catalogue : 129,99 $ Prix : 99,00 $

