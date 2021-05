Roku tente de relancer les émissions de Quibi alors qu’il fait ses débuts le 20 mai pour Roku Originals

Fidèle à sa parole, Roku fournit plus de détails sur les nouveaux Roku Originals annoncés le mois dernier. Le contenu, qui démarre avec l’aide d’émissions renommées Quibi, sera disponible le 20 mai avec une gamme de 30 programmes «originaux».

Roku déclare qu’il apportera plus de contenu plus tard cette année, mais pour l’instant, les téléspectateurs pourront regarder des émissions mettant en vedette de grands noms comme Kevin Hart dans «Die Hart» et Chrissy Teigen dans «Chrissy’s Court».

Sweta Patel, vice-présidente du marketing de la croissance de l’engagement chez Roku, a souligné comment les nouveaux originaux fourniront «un modèle gratuit soutenu par la publicité, tout en offrant une gamme de divertissements incroyables et de qualité dont nos utilisateurs pourront profiter». Et avec l’application Roku Channel, tout le monde pourra regarder les nouvelles émissions à partir de l’un des meilleurs téléphones Android et de certains des meilleurs appareils de streaming comme Amazon Fire TV Stick & TV Stick Lite, pas seulement ceux de Roku.

Les émissions qui seront disponibles au lancement sont les suivantes:

“#FreeRayshawn” “About Face” “Bad Ideas with Adam Devine” “Barkitechture” “Big Rad Wolf” “Blackballed” “Centerpiece” “Chrissy’s Court” “Cup of Joe” “Die Hart” “Dishmantled” “Dummy” “Fight Like a Girl “” Flipped “” The Fugitive “” Gayme Show “” Iron Sharpens Iron “” Last Looks “” Let’s Roll with Tony Greenhand “” Most Dangerous Game “” Murder House Flip “” Murder Unboxed “” Nightgowns “” Prodigy “” Punk’d “” Reno 911! ” “Royalties” Forme de pâtes “” Merci un million “” Vous ne les avez pas ”

Plus tôt cette année, Roku a annoncé avoir acheté les droits sur le contenu de Quibi après que la plate-forme de streaming ait subi une mort assez rapide. Roku a ensuite annoncé qu’il prévoyait de rendre le contenu disponible à un moment donné cette année alors que des rumeurs circulaient selon lesquelles la société embauchait sa propre équipe de production pour produire son propre contenu.

Malgré l’échec de Quibi, Roku semble croire qu’il aura du succès étant donné que 70 millions de personnes ont accès aux chaînes Roku et qu’il n’y a pas de frais d’abonnement pour accéder au contenu. Roku dit que les émissions conserveront leur format court, mais on ne sait pas comment les futurs programmes seront formatés.

En ce qui concerne les publicités, Roku a déclaré à Android Central que les courtes pauses publicitaires entre chaque épisode dureraient moins d’une minute.

En plus de ses nouveaux Originals, la société propose également des réductions sur certains de ses meilleurs appareils Roku tels que le Roku Streaming Stick + et le Roku Streambar, bien que les offres puissent différer selon la région.

La chaîne Roku est actuellement disponible aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

