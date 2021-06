Roland Garros 2021 – Djokovic, champion du tournoi !

in

13/06/2021

19:24 CEST

Novak Djokovic Il est le nouveau champion de Roland Garros. Et avec tout le mérite. Le Serbe, qui a dû surmonter deux sets contre en finale contre Stefanos Tsitsipas, était le meilleur à Paris et a soulevé sa deuxième Coupe des Mousquetaires -la première était en 2016- après avoir battu le Grec en cinq sets (6-7, 2-6, 6-3, 6-2 et 6-4).

Tsitsipas Il a réussi deux sets et a semblé caresser le titre de champion, mais ‘Nolé‘il a réussi à revenir en finale montrant la raison de son leadership absolu dans le classement ATP. Avec un jeu solide à des moments clés, comme celui montré lors de sa demi-finale contre Rafa Nadal, le Serbe a remporté une finale épique après plus de quatre heures de bataille dans un Philippe Chatrier livré.

DJOKOVIC, VISEZ LE ‘GRAND’

Avec ce triomphe, Djokovic est encore plus leader au classement ATP et, en plus, a déjà ajouté 19 titres du Grand Chelem, plaçant seulement deux des Rafael Nadal Oui Roger Federer qui, à ce jour, sont les leaders de cette classification particulière. Le prochain chapitre de ce “combat” particulier arrivera dans un mois à Wimbledon malgré le fait que l’Espagnol n’ait pas confirmé sa présence. Oui, le Suisse sera au rendez-vous londonien.