Roland Garros 2021 – Nadal accélère contre Schwartzman et est déjà en “demi”

in

09/06/2021

Le à 18:23 CEST

Rafael Nadal Il est déjà en demi-finale de Roland Garros 2021. Comme d’habitude. L’Espagnol a gâté ses followers. Aujourd’hui, il a battu l’Argentin Diego Schwartzman après avoir renoncé à son premier set dans cette édition du “grand” parisien (6-3, 4-6, 6-4 et 6-0, en 2h.48min.).

L’Espagnol a dominé dans le premier set, bien que ‘La petite‘a montré qu’il n’aurait pas une journée placide sur la terre battue du Philippe Chatrier. En fait, l’Argentin a pris le deuxième set et a mis l’égalisation. Bien sûr, la joie de l’actuel numéro dix au classement ATP ne durera pas longtemps.

Rafa Il accélère à nouveau pour montrer sa meilleure version et remporte le troisième et surtout le quatrième set avec une supériorité écrasante. L’Espagnol est toujours le roi à Roland-Garros et aujourd’hui, lorsqu’il a dû postuler, il l’a fait comme un charme.

DJOKOVIC OU BERRETTINI, EN DEMI-FINALES

Nadal Un rival l’attend déjà dans l’avant-dernière manche de Roland-Garros. Vous le retrouverez aujourd’hui après le duel qui clôt la journée à Paris entre le Serbe Novak Djokovic et l’italien Matteo Berrettini (20h00 CET). Cette demi-finale se jouera vendredi prochain. Demain jour de repos pour un roi qui poursuit sa quatorzième couronne dans la capitale de la France.