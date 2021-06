Roland Garros se retrouve sans top-10

09/06/2021 à 19:18 CEST

Jaume Pujol-Galceran

Roland Garros est à court de son dernier champion. Grec Maria Sakkari elle a éliminé la Polonaise Iga Swiatek 6-4, 6-4 en quart de finale. La joueuse de tennis grecque, âgée de 24 ans et 18 mondiales, disputera une demi-finale inédite, aux côtés de la Tchèque Barbara Krejcikova, 25 ans et 33 mondiales, qui a éliminé le jeune joueur de tennis américain, 17 ans, Coco gauff par 7-6 (6) et 6-3, avec le slovène Tamara zidansek, 23 ans et 85 monde et le russe Anastasia Pavlyuchenkova, 29 ans et 32 ​​ans dans le monde.

Pour les quatre joueurs, ce sera la première fois de leur carrière qu’ils disputeront une demi-finale du Grand Chelem. L’élimination de Swiatek, champion en 2020 et 9 mondial, laisse Roland Garros sans aucun des 10 meilleurs joueurs mondiaux. Le tennisman polonais était le grand favori pour revalider le titre à Paris mais ce mercredi Sakkari a mis fin à une séquence de 22 sets consécutifs sans perdre ce que le tennisman polonais avait connu.

La frustration de Gauff

TKrejcikova a également été une surprise lors du match précédent, éliminant Gauff après avoir sauvé cinq balles de set contre dans le premier set.. La jeune joueuse de tennis américaine a raté ses avances 3-0 et 5-3 avant de perdre le tie-break 8-6.

Au deuxième set, Krejcikova a pris l’avantage 4-0 en raison de l’impuissance et de la frustration de Gauff qui a détruit la raquette sur le terrain désespéré. Le joueur de tennis américain a sauvé trois “ballons de match” avec 5-2 contre, deux autres avec 5-3 mais a finalement abandonné le match lors du match suivant, à blanc, après 1 heure et 50 minutes.