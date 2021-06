Roland-Garros | Zverev fulmine Davidovich et se qualifie pour les demi-finales

08/06/2021 à 19:59 CEST

Alexandre Zverev pulvérisé l’espagnol Alejandro Davidovitch Fokina en quarts de finale de Roland-Garros par un retentissant 6-4, 6-1 et 6-1 en un peu plus d’une heure et demie de match, et se qualifie pour les demi-finales du tournoi, où il attend Medvedev ou Tsitspas.

Davidovich a commencé avec de très bonnes sensations en mouvement et a terminé avec succès contre un adversaire qui semblait paresseux face à ce match. Rien n’est plus éloigné de la réalité.

Le malagueño a perdu les deux premières pauses avec lesquelles il avait, l’un d’eux après la colère de l’Allemand contre l’arbitre de chaise et, pour ne rien arranger, a réussi à battre son rival avec 5-3 contre, et à égaliser le match il s’est tellement embrouillé qu’il a lancé la raquette férocement, quelque chose qui aurait pu lui coûter une sanction plus lourde.

Ce dénouement a détruit le caractère émotif d’Alejandro Davidovich, qui s’est précipité dans les échanges et dans lequel le service ne l’a accompagné à aucun moment. L’Andalou a disparu, et Alexander Zverev, marchant, a résolu avec suffisance.

Alejandro Davidovich Fokina est entré en collision avec Alexander Zverev dans trois de ses cinq meilleurs résultats en tournoi : les huitièmes de finale de l’Open des États-Unis 2020, les demi-finales de Cologne 2020 et les quarts de finale de Roland Garros 2021. Adieu à un tournoi qui le laisse dans son meilleur classement de tous les temps : 35e.

Pour sa part, Alexander Zverev confirme son meilleur Roland Garros, et a atteint les demi-finales d’un Grand Chelem pour la troisième fois de sa carrière après l’Open d’Australie et l’US Open l’année dernière, dans ce dernier il a atteint la finale. Attend déjà un rival qui sortira de l’accident de train ce soir Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas.