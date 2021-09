Roland Mouret RTW Printemps 2022 – WWD

À quoi devrait ressembler une collection post-COVID-19 ?

Roland Mouret pense avoir la réponse : un cocktail de pièces confortables et chics sur lequel une femme peut compter, comme une meilleure amie. Pour satisfaire ce brief, Mouret a déclaré qu’il réfléchissait en termes de quatre éléments – les vêtements de soirée, les robes, les séparations et les vêtements de sport – qu’il souhaite idéalement travailler en synchronisation.

La collection, un punch estival de couleurs vives, de formes épurées et des plis et plis emblématiques de Mouret, n’était qu’une partie de l’histoire printanière du créateur. Au lieu d’organiser un défilé, il a réuni des membres de la presse – et ses amis – pour la projection d’un court métrage intitulé “Terma”, un récit de l’histoire d’Ulysse d’un point de vue féminin.

Mouret a commandé et produit le film et a donné carte blanche à l’actrice et co-réalisatrice Magaajyia Silberfeld pour imaginer une histoire englobant les femmes et la diversité.

Silberfeld a également joué dans le court métrage, qui se déroule sur une île grecque et présente une poignée de femmes vêtues de Mouret sauvant un personnage de style Ulysse de la mer, le divertissant somptueusement, puis giflant les voyous locaux qui tentent de le blesser.

Le point commun entre le film et cette collection était la sensualité estivale. Il y avait des robes de réservoir lumineuses avec des épaules nues, un pull à dos ouvert lavande langoureux et une robe crème longue au sol conçue pour une déesse de l’île.

Il y a plus à venir : le mois prochain, Mouret lancera RM Body, une collection de sport haut de gamme et de haute performance destinée à toutes ces femmes prêtes à fléchir leurs muscles pour défendre les hommes qu’elles aiment.