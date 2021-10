LOS ANGELES (21 octobre 2021) – Le quintuple champion Gervonta « Tank » Davis et le puissant concurrent invaincu des poids lourds Rolando « Rolly » Romero se sont affrontés lors d’une intense conférence de presse tenue au STAPLES Center de Los Angeles. Jeudi inaugurant l’avant-première de leur combat qui sera diffusé sur SHOWTIME PPV le dimanche 5 décembre pour le championnat du monde WBA des poids légers qui appartient actuellement à Davis dans le cadre d’un événement Premier Boxing Champions au même endroit.

Davis mène son troisième pay-per-view consécutif contre un adversaire léger sortant comme Romero, et les deux joueurs de 26 ans mettront en jeu leurs records respectifs d’invincibilité. Davis sera de retour en Californie du Sud pour la première fois depuis qu’il a éliminé Hugo Ruíz devant un stade bondé au premier tour de leur rendez-vous en février 2019.

Les billets pour cet événement, qui est promu par Mayweather Promotions, GTD Promotions et TGB Promotions, seront mis en vente ce jeudi 21 octobre à 10 h 00 PT et peuvent être achetés sur AXS.com.

C’est ce qu’ont déclaré les personnes impliquées dans la conférence de presse ce jeudi depuis la terrasse City View du STAPLES Center :

GERVONTA DAVIS

«Je suis reconnaissant d’être ici pour donner un autre grand combat aux fans. Ceci est ce que nous faisons. ‘Rolly’ n’est venu que pour bavarder, il essaie de se convaincre qu’il peut gagner en parlant, mais il a peur. Je suis venu me battre.

« Tout le monde ne parle que de sa force, mais c’est de la boxe. Ses compétences ne sont pas à la hauteur des miennes. Il ne peut même pas se vanter de son pouvoir, puisque tout le monde sait que je le posséderai. Vous pouvez tirer, mais comment allez-vous vous défendre lorsque vous êtes touché par ces mêmes balles ?

« Il parle et parle depuis longtemps. Il cherche à vendre un combat, mais je lui montrerai qu’il est un perdant le 5 décembre. Je ne suis pas venu parler, je suis venu me battre. Je ne prends rien personnellement. Pour moi, ce n’est pas un combat, c’est un business.

« Ma mission était de vaincre José Pedraza et d’obtenir le titre. Je n’ai pas provoqué, je suis juste monté sur le ring et j’ai montré que j’étais le meilleur. (Romero) vient juste de parler. Je parlerai avec mes poings le 5 décembre.

« L’entraîneur de Romero ne se concentre que sur la force, pas sur la capacité. Il n’a affronté personne comme moi, et il verra la différence.

«Je n’ai jamais refusé un combat, je n’ai peur de personne. Je combattrai n’importe qui. Je vais combattre un poids lourd, ce n’est rien pour moi. J’ai survécu à beaucoup de choses différentes.

«(Romero) est censé venir vendre le combat. Et je suis censé gagner. Je préfère le punir pendant 12 rounds que de l’assommer rapidement. Une partie de moi veut l’humilier, mais le plus important sera de faire mon travail.

« Ce combat est pour les fans, ils seront les vrais gagnants le 5 décembre. Viens me soutenir. Je suis reconnaissant à mon équipe et à tous ceux qui m’ont aidé à être là où je suis aujourd’hui ».

ROLANDO ROMERO

« Tout le monde le verra le 5 décembre, je mettrai KO Gervonta ! J’espère que vous l’avez entendu.

«Je voulais combattre ‘Tank’ depuis 2017. Nous étions censés nous entraîner ensemble en 2018, mais il n’est jamais venu faire la séance de sparring. Il l’a fait deux fois, car il savait qu’il allait perdre. Je t’assommerai le 5 décembre.

« Je suis comme ça. Alors je suis né. J’ai commencé la boxe à 17 ans et j’ai maximisé mes chances. Tout le monde vient me voir l’assommer le 5 décembre.

« Il est tellement têtu qu’il sera difficile de le manquer. Il est endommagé par tous ses adversaires. Leo Santa Cruz le frappait fort et Barrios le punissait également.

« Il veut sortir du ring à chaque fois qu’il est touché. C’est ce qui se passe dans les séances de sparring et quand il était amateur. C’est moi qui ai dû forcer ce combat car j’ai vu depuis des années qu’il est un perdant et n’a bénéficié que de frapper des adversaires de 126 livres.

« Il ne connaît pas la moitié de ce que je sais. Je suis venu l’assommer sur le ring. Il est arrogant et aime avoir l’air dur, mais je vais l’assommer.

« Manny Pacquiao a aussi un style décalé, et regardez ce qu’il a accompli. Le fait de combattre différemment signifie-t-il que je ne suis pas doué ? Pour rien.

« Je n’entrerai pas sur le ring en colère, juste concentré. »

FLOYD MAYWEATHER, Président de Mayweather Promotions

«Ce sont deux grands boxeurs qui se mesurent à chaque fois qu’ils sortent au combat. ‘Tank’ est un jeune rêveur de Baltimore qui a traversé beaucoup de choses et s’est frayé un chemin jusqu’au sommet. Vous devez tirer votre chapeau à cela, peu importe ce que quelqu’un dit, puisqu’il a gagné ce qu’il a accompli.

«Je pense que ‘Tank’ est l’un des meilleurs combattants de la planète. ‘Rolly’ dit qu’il veut affronter les meilleurs. Le combat du 5 décembre sera phénoménal.

« « Rolly » est dur et combattra n’importe qui. Cette disposition fait de lui un adversaire intrigant, il veut juste montrer qu’il est le meilleur. Il frappe également avec une force énorme. Il a toujours accepté les défis que nous lui avons donnés.

« ‘Tank’ bat des records. Je lui ai toujours dit que tout arriverait en son temps et qu’il allait un jour remplir les stades comme moi. Il a été récompensé pour sa patience et c’est ce que nous faisons.

Ces deux-là sont l’avenir de la boxe. Je ne pense pas que ce combat entre deux champions, artistes invaincus des huitièmes de finale, atteindra la cloche finale. Rendez-vous le 5 décembre ».

CALVIN FORD, co-formateur Davis

« ‘Rolly’, j’espère que tu continueras à parler comme ça. On verra qui finira par parler dans la nuit du 5 décembre

« Romero a un style de combat particulier, mais ‘Tank’ a deux entraîneurs et est prêt à tout.

«Je n’entraîne pas ‘Tank’ à assommer, je l’entraîne pour qu’il dure 12 rounds. Alors Romero ne pourra pas baisser la garde ».

BARRY HUNTER, co-formateur Davis

« Tout le monde sait pourquoi nous sommes venus. Nous respectons beaucoup nos rivaux, et il vaut mieux qu’ils n’épargnent rien puisque nous serons définitivement à notre meilleur niveau.

« Nous sommes nés pour des moments comme celui-ci. Il n’y a aucune chance que ce combat atteigne la cloche finale… Je fais confiance à Gervonta, j’ai confiance en lui, et je sais ce qu’il va faire.

BULLET CROMWELL, l’entraîneur de Romero

«Je sais que tout le monde dit que voici le champion, mais le champion a aussi dû monter pour arriver là où il est. ‘Rolly’ est comme un jeune lion, prêt à s’élever.

« Je suis un Angelino. Lorsque nous combattrons ici, nous nous battrons pour un héritage. Pas seulement pour une ceinture et pour de l’argent.

« J’ai dit à « Rolly » que Gervonta Davis se tenait entre votre héritage et le changement de votre famille. Nous ne nous soucions pas d’un style particulier.

« J’ai beaucoup de respect pour ‘Tank’ et son équipe. C’est un grand boxeur, mais Rolly est le futur champion WBA le 5 décembre. »

LEONARD ELLERBE, PDG de Mayweather Promotions

« Nous sommes ravis d’organiser cet énorme événement au STAPLES Center de Los Angeles le dimanche 5 décembre. Les gens devraient être enthousiasmés par ce grand match. L’électricité bat déjà son plein et les billets s’épuisent rapidement.

«Ces deux boxeurs se détestent, et c’est inhabituel en boxe. Floyd et moi étions au Errol Spence Jr. vs. Mikey Garcia en 2019 et nous nous sommes dit que soudainement Davis et Romero étaient prêts à se battre à côté du ring. Floyd leur a dit qu’ils pouvaient le faire, mais à l’intérieur du ring. Et nous y sommes maintenant.

« ‘Tank’ est le combattant le plus excitant de la planète, haut la main. Il est également l’une des plus grandes attractions et l’un des meilleurs boxeurs de la planète. ‘Rolly’ a déjà admis qu’il avait provoqué ‘Tank’, et je suis sûr que ‘Tank’ fera de son mieux pour faire taire ‘Rolly’.

« ‘Rolly’ est un combattant très explosif qui cherche son adversaire à l’intérieur du ring. Il ne manque jamais de confiance et il est très confiant pour l’emporter le 5 décembre.

«Ces deux énormes puncheurs sont pratiquement une garantie de knock-out. Branchez-vous sur le combat du 5 décembre et vous verrez quelqu’un embrasser la toile. »

STEPHEN ESPINOZA, Président de SHOWTIME Sports

« 2021 a été l’une des meilleures années de tous les temps pour SHOWTIME Sports avec 42 événements au total, dont la moitié culminant par des KO. Je ne pense pas non plus que le combat du 5 décembre viendra à la cloche finale avec ces deux combattants très puissants.

« Semaine après semaine, année après année, SHOWTIME continue d’établir la norme pour le sport. Personne dans les sports de combat ne diffuse des combats meilleurs ou plus significatifs que nous. »

«Ce sera le 11e combat de Gervonta sur SHOWTIME, et il continue de briller sans être renversé. Les chars se battent et remplissent les stades pendant que d’autres parlent.

« « Rolly » n’a pas non plus été renversé en tant que professionnel. C’est un puncheur puissant, l’un des plus talentueux en boxe, et il est le premier à vous le dire. »