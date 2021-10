Rolando Romero dit qu’il va assommer le tank Davis ‘The F *** Out’

Lire du contenu vidéo

TMZSports.com

« Tank va foutre le bordel. Et quiconque croit le contraire peut se faire foutre. »

C’est une star montante de la boxe invaincue de 26 ans Rolando Romero — alias Rolly — déclarant qu’il ne battra pas seulement Gervonta Davis quand ils se battent le 5 décembre à Los Angeles, mais Tank se retrouvera à plat dans les 3 minutes !!!

C’est une prédiction incroyablement audacieuse … d’autant plus que la plupart des experts ont choisi Davis pour battre le très talentueux Romero.

Mais, Rolly – avec qui nous avons parlé en quittant Wilder-Fury 3 – est catégorique, il ne fait pas que dire sa bouche … il pense qu’il a un avantage de taille et de puissance.

« La meilleure chose à propos de Tank, c’est qu’il est un puncheur, et je suis un plus gros puncheur et une personne plus grosse. Qu’est-ce qu’il a putain de fou? » Rolly nous dit.

« Je frappe bien plus fort que lui. Demandez à quelqu’un qui nous connaît tous les deux. Ils vous le diront directement. »

Bien sûr, Tank est connu comme l’un des puncheurs les plus durs, livre pour livre, de tout le sport. Tous sauf 1 de ses 25 victoires sont par KO … et l’uppercut qu’il a laissé tomber Léo Santa Cruz avec est l’un des coups de poing les plus dévastateurs de tous les temps.

Mais, la puissance de Rolly n’est certainement pas quelque chose à se moquer … tous sauf 2 de ses 14 victoires sont également par KO.

Alors, la prédiction de Romero ?!?

« Je vais l’assommer bordel. »

Lorsque?!?

« 1 round. Il va tomber sur quelque chose. »