Rolands Smits, « Private » de Saras

19/12/2021 à 23:04 CET

Dans l’ombre d’une star Nikola Mirotic ou d’un Nicolás Laprovittola qui a déchaîné toute sa voracité de buts au premier quart-temps, Rolands Smits a également joué un rôle clé dans la victoire contre PAO vendredi dernier dans une nouvelle confirmation de sa capacité innée à « faire la guerre » à tout et à sacrifier ses intérêts au profit du groupe.

Ce sont les échos laissés par la dernière victoire en Euroligue et qu’ils méritent qu’on s’en souvienne en profitant du fait que le Barça n’a pas joué contre le BAXI Manresa à midi ce dimanche en raison de plusieurs cas de covid dans l’équipe de Bages.

Le report (la 9ème date est le 4 janvier) ça n’a pas déplu au sein d’une équipe barcelonaise dans lequel Abrines, Higgins, Calathes et Sergi Martínez sont blessés tandis que Nigel Hayes reste confiné à Athènes après son positif.

Une » groseille «

« Arrête tellement de t’entraîner, que ta copine ou ta femme te quitte ! & Rdquor ;, a prévenu le Letton Svetislav Pesic il y a quelques saisons dans une anecdote sensationnelle pour voir comment, après une séance de travail, il restait à répéter des exercices par lui-même aux Palau comme il le faisait pratiquement tous les jours. C’est la marque du « guerrier ».

Depuis son arrivée au Barça en 2018 après avoir bouclé une dernière saison déjà prêtée dans une Fuenlabrada qu’il avait rejointe en 2011 à tout juste 15 ans, Smits s’est toujours démarqué par sa capacité de sacrifice et pour saisir toute opportunité sans jamais se plaindre. quand ils ne les avaient pas.

Saras « marque » de très près Smits

| .

Tout au long de ces trois dernières années, la puissance en avant s’est remarquablement améliorée sur le coup de trois, au rebond ou sur le poteau bas, des compétences que Jasikevicius valorise beaucoup. En fait, il lui a donné une certaine colère et le « marque » de près, car il est convaincu qu’il peut continuer à grandir.

Quoi qu’il en soit, peut-être la section dans laquelle n’arrête pas de faire des pas en avant est dans la prise de décision. Le Baltique, « quota » en Espagne depuis sa jeunesse, a appris à identifier quand faire chaque chose, l’un des aspects sur lesquels il a hésité lors de ses deux premières saisons au Barça.

A Athènes, Smits a marqué huit points, dont deux triplés au pire. au troisième trimestre. Pourtant, là où il a le plus brillé, c’est sous les cerceaux, où il n’hésite pas à se jeter à terre ou pour n’importe quel ballon sans propriétaire. Il a capté neuf rebonds (trois en attaque) et a distribué une passe décisive à la valeur +10.

Rolands Smits apporte beaucoup à ce Barça

Mercredi, contre soulagement

Vice-champion de la dernière édition et leader solo de l’Euroligue, Le Barça clôturera le premier tour mercredi à 21h00 au Palau contre l’équipe la plus en forme du tournoi.

Tranquillement après s’être qualifié en tant que vice-champion de l’Eurocup sous Dimitris Priftis (maintenant dans la PAO), UNICS Kazan s’émerveille avec Velimir Perasovic sur le banc.

Hezonja est très important pour Perasovic

| .

Avec un basket rapide et très « américanisée » l’équipe du Tatarstan est quatrième du groupe d’équipes qui compte 10 victoires et a remporté sept de ses huit derniers matchs.

Avec l’ex-azulgrana rebelle Mario HezonjaEn UNICS, brillent le Nigérian Tonye Jekiri (ex Baskonia) et les Américains Isaiah Cainan, John Brown, Lorenzo Brown et OJ Mayo, tous sauf l’Africain avec plus ou moins d’expérience en NBA.