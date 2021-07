Rôle critique pour publier un nouveau manuel de campagne Tal’Dorei mis à jour

Critical Role donne un coup de jeune au continent de Tal’Dorei, avec un nouveau livre source de campagne mis à jour en route. La société, connue pour sa série de diffusion en direct D&D du même nom ainsi que pour sa société de jeux de table, a annoncé jeudi qu’elle publierait Tal’Dorei Campaign Setting Reborn fin 2021/début 2022 via Darrington Press.

Le livre de campagne mettra à jour le guide de campagne original (et maintenant épuisé) de Tal’Dorei publié en octobre 2017 par Green Ronin Publishing et l’annonce promet de nouvelles options de personnages, dont neuf nouvelles sous-classes, cinq arrière-plans, plus des objets magiques ainsi que de nouvelles créatures et la tradition. Il comprendra également plus de 100 nouvelles œuvres d’art. L’annonce note ce qui suit dans le livre de 280 pages :

* Un guide de chaque grande région de Tal’Dorei, avec des histoires pour alimenter votre campagne

* Options de personnages étendues, y compris 9 sous-classes et 5 arrière-plans

* Des objets magiques tels que les Vestiges de divergence, qui sont des artefacts légendaires qui gagnent en puissance avec leurs porteurs

* Des dizaines de créatures, dont beaucoup figurent dans les campagnes diffusées en direct de Critical Role

* Nouvelles traditions et blocs de statistiques mis à jour pour chaque membre de Vox Machina

Tal’Dorei a été le cadre de la première campagne de Critical Role, centrée autour du groupe connu sous le nom de Vox Machina. Leur mini-campagne en cours Exandria Unlimited, dirigée par Aabria Iyengar, se déroule également à Tal’Dorei. La nouvelle campagne se déroule deux décennies après les événements de la première campagne et, selon l’annonce, « décrit comment Tal’Dorei a changé et progressé jusqu’au début de la deuxième campagne de Critical Role, The Mighty Nein.

Le livre est créé par Critical Role GM et CCO Matthew Mercer, Hannah Rose (Explorer’s Guide to Wildemount, The Wild Beyond the Witchlight, Mythic Odysseys of Theros) et James J. Haeck (Explorer’s Guide to Wildemount, Waterdeep: Dragon Heist, Baldur’s Porte : Descente dans l’Averne). Il sera d’abord disponible dans les magasins Darrington Press Guild et les boutiques en ligne de Critical Role aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie, suivi peu de temps après par d’autres magasins de loisirs/jeux. Une édition de luxe sera également publiée par Beadle & Grimm’s, qui ont produit des versions similaires pour les livres D&D créés par Wizards of the Coast. La version Beadle’s & Grimm comprendra des documents pour les joueurs dans le monde, des cartes de combat, un écran Game Master, et plus encore.