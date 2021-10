Rôle critique sur Amazon Prime

Amazon Prime Video investit dur dans la programmation fantastique. Le streamer lance de nouvelles adaptations des classiques bien-aimés La Roue du temps et Le Seigneur des Anneaux, destinés à rivaliser avec Game of Thrones et ses retombées. Mais la société a également des plans sur le côté animé, et The Legend of Vox Machina, de l’esprit derrière Critical Role, est un titre important à espérer.

Alors, de quoi parle The Legend of Vox Machina ? Qui est impliqué ? Quand et où peut-on le regarder ? Et qu’est-ce que le rôle critique ?

Lisez la suite pour tout ce que vous devez savoir sur The Legend of Vox Machina, en direction d'Amazon Prime Video au début de l'année prochaine.

En quoi consiste The Legend of Vox Machina ?

The Legend of Vox Machina est basé sur la populaire série Web Critical Role. Il s’agit d’une série fantastique animée pour adultes se déroulant dans un monde mythique.

La description de la série continue : « Dans une tentative désespérée de payer leur onglet de barre de montage, ces héros improbables se retrouvent dans une quête pour sauver le royaume d’Exandria des forces magiques sombres. D’un nécromancien sinistre à une puissante malédiction, le groupe est confronté à une variété d’obstacles qui testent non seulement leurs compétences, mais aussi la force de leur lien.

On sait peu de choses sur la première saison si ce n’est qu’elle est basée sur la première campagne Critical Role de 2015.

Qu’est-ce que le rôle critique ?

The Legend of Vox Machina est une émanation directe de la série Web Critical Role, avec tous les principaux acteurs impliqués. Critical Role suit un groupe de doubleurs à travers des campagnes de jeux de rôle sur table Dungeons & Dragons (et parfois Pathfinder).

Matthew Mercer sert de maître de jeu, les acteurs principaux Ashley Johnson, Travis Willingham, Laura Bailey, Liam O’Brien, Taliesin Jaffe, Marisha Ray, Orion Acaba et Sam Riegel à travers diverses campagnes prolongées et one-shots.

Critical Role Productions est maintenant une entreprise médiatique massive. Il appartient entièrement aux créateurs et fait partie des chaînes Twitch les mieux rémunérées. Selon les données divulguées, la société a été payée près de 10 millions de dollars par le seul service de diffusion en direct interactif sur deux ans entre 2019 et 2021.

L’équipe a déjà publié des bandes dessinées et des guides de campagne, mais cette série est sans doute leur plus grande extension dans un nouveau format.

La légende de Vox Machina est une dramatisation animée de Critical Role. Plus précisément, il est basé sur la première campagne de la distribution lancée en mars 2015. Et il présente leurs voix dans leurs rôles respectifs. (C’est l’un des nombreux avantages d’avoir un groupe d’acteurs de voix à portée de main.)

Comment The Legend of Vox Machina a-t-il été financé ?

En 2019, Critical Role Productions a lancé une campagne Kickstarter pour financer un spécial animé.

La campagne a atteint son objectif de 750 000 $ en moins d’une heure. En cinq jours, il a battu le précédent record de Kickstarter pour le financement d’un film ou d’une émission de télévision, atteignant 6,54 millions de dollars sur la plateforme de financement participatif.

Avec cet énorme cache d’argent, la société a décidé de produire une saison de 10 épisodes. Quand Amazon est devenu la maison de streaming de The Legend of Vox Machina, ils ont commandé 14 épisodes supplémentaires, complétant une deuxième saison.

L’accord avec Amazon comprend également un premier accord avec Amazon Studios pour développer de nouvelles séries exclusivement pour Prime Video.

Quand et où peut-on le regarder ?

The Legend of Vox Machina fera ses débuts exclusivement sur Amazon Prime Video.

La première est prévue pour le 4 février 2022. Aucun mot encore sur la façon dont les épisodes se dérouleront, que ce soit en une fois, par lots ou sur une base hebdomadaire.

Amazon a commandé une deuxième saison de The Legend of Vox Machina. La société a commandé une deuxième saison et deux épisodes supplémentaires dans le cadre de la première saison lors de l’achat des droits de diffusion en continu. Les saisons 1 et 2 comprendront chacune 12 épisodes.

Amazon n’a pas partagé de détails sur la deuxième saison.

Qui est impliqué ?

La légende de Vox Machina met en vedette les fondateurs et les membres de la distribution de Critical Role, tous des acteurs de voix établis. Il s’agit de Laura Bailey (The Last of Us : Part II), Taliesin Jaffe (Final Fantasy XIV), Ashley Johnson (The Last of Us), Liam O’Brien (Star Wars : The Bad Batch), Matthew Mercer (Overwatch), Marisha Ray (Final Fantasy XV), Sam Riegel (Teenage Mutant Ninja Turtles) et Travis Willingham (Marvel’s Avengers).

Conformément à la campagne originale, les rôles sont les suivants :

Laura Bailey comme Vex’ahlia « Vex » Vessar Taliesin Jaffe comme Percival « Percy » de Rolo Ashley Johnson comme Pike Trickfoot Matthew Mercer comme Sylas Briarwood Liam O’Brien comme Vax’ildan « Vax » Vessar Marisha Ray comme Keyleth of the Air Ashari Sam Riegel dans le rôle de Scanlan Shorthalt Travis Willingham dans le rôle de Grog Strongjaw

Le casting sert de producteurs exécutifs aux côtés de Brandon Auman et Chris Prynoski.

Auman, Ashly Burch, Jennifer Muro, Marc Bernardin, Chris « Doc » Wyatt, Kevin Burke, Daniel Thomsen et Mae Catt composent l’équipe de rédaction. Eugene Son sert de rédacteur d’histoire, avec Meredith Kecskemety comme assistante d’écrivain.

La série est produite par Amazon Studios, Critical Role Productions et Titmouse, le studio derrière Star Trek : Lower Decks, pour Amazon Prime Video.

Titmouse s’est occupé de l’animation, avec des designs de personnages de Phil Bourassa.

À quoi s’attendre de The Legend of Vox Machina

La légende de Vox Machina ne contiendra probablement pas d’énormes surprises pour les fans existants de Critical Role. Pour les nouveaux arrivants, il n’y a pas une tonne d’informations supplémentaires disponibles. Ci-dessous, vous trouverez quelques informations, ainsi que quelques questions ouvertes que nous nous posons :

Bien que Critical Role ait une énorme base de fans dévoués, il a toujours un attrait relativement niche. Une série fantastique animée sur un streamer mondial majeur a un potentiel grand public plus évident. Cela pourrait signifier une augmentation du nombre de téléspectateurs de la chaîne d’origine et plus largement de la culture du jeu de rôle fantastique. Amazon présente cette émission comme une «animation pour adultes», et les premières images révèlent déjà une certaine quantité d’images sanglantes, violentes et de jurons. L’équipe de rôle critique n’atténuera pas le langage ou les thèmes matures de la série. Alors, attendez-vous à des jurons, du sexe et de la violence. La série pourrait facilement avoir ses propres ramifications. Les créateurs et propriétaires de Critical Role ont parlé d’un long métrage et en sont aux premiers stades du développement d’un jeu vidéo basé sur la propriété. Il existe des possibilités infinies de retombées et de séries autonomes, de films, de jeux, de bandes dessinées et de produits dérivés basés sur Critical Role et The Legend of Vox Machina. Avec des épisodes de 22 minutes, une grande partie de la campagne originale a dû être coupée ou remodelée pour s’adapter au nouveau format. Les fans de l’émission originale remarqueront probablement de nombreuses différences, mais les nouveaux téléspectateurs n’auront pas de mal à se lancer pour la première fois.

C’est tout ce que nous savons sur The Legend of Vox Machina, ainsi que nos questions avant la première sur Amazon Prime Video.

