La voix mémorable de Howard Wolowitz sera à nouveau entendue à la télévision lors de l’épisode de Young Sheldon de la semaine prochaine. La sitcom à succès de CBS mettra en vedette le retour de Simon Helberg à son personnage de The Big Bang Theory, au moins sous forme de voix off. Young Sheldon en est maintenant à sa cinquième saison et présente Iain Armitage en tant que jeune Sheldon Cooper, avec Jim Parsons narrant chaque épisode.

Dans l’épisode du jeudi 18 novembre, l’actuel Sheldon fait appel à Howard pour l’aider à parler d’ingénierie. La voix off de Howard inclut même une référence à son voyage à la Station spatiale internationale pendant The Big Bang Theory. La brève introduction de Howard mène au premier jour de Sheldon dans une classe d’ingénierie, a enseigné son premier professeur d’ingénierie, Boucher (Lance Reddick). TVLine a publié un aperçu de la voix off de Howard.

L’épisode, intitulé « Une introduction à l’ingénierie et une boule de gel pour les cheveux », présente également le retour de juin, placé par la chanteuse country Reba McEntire. Il s’agit de sa cinquième apparition dans la série, qui met également en vedette son petit ami, Rex Linn, qui incarne le principal de Medford High, Tom Petersen. Craig T. Nelson et Wendie Malick également en guest star.

« Nous aimons pouvoir explorer les origines de Sheldon Cooper chaque semaine sur Young Sheldon », a déclaré le producteur exécutif Steven Molaro dans un communiqué à Deadline. « Mais c’est toujours très amusant de pouvoir incorporer des œufs de Pâques de Big Bang Theory dans les scénarios. Travailler à nouveau avec Simon pour aider à expliquer la longue haine de Sheldon pour l’ingénierie était un rêve devenu réalité. Jim et Simon – même en voix off sur Zoom – n’a pas manqué un battement dans leurs plaisanteries en tant que Sheldon Cooper et Howard Wolowitz. De plus, cet épisode voit le retour de Reba McEntire et présente Lance Reddick comme le premier professeur d’ingénierie de Sheldon – c’est absolument l’un de nos meilleurs épisodes. «

Ce n’est pas la première fois que Young Sheldon fait venir plus de stars de The Big Bang Theory, même si le spectacle se déroule des années avant les événements de Big Bang. Bob Newhart est revenu pour jouer le professeur Proton, tandis que Kaley Cuoco a déjà exprimé l’eau de la piscine dans les cauchemars de Sheldon. Mayim Bialik a également contribué à la narration en tant qu’Amy Farrah Fowler. Il y a eu de nombreuses autres références au Big Bang, y compris une apparition dans la saison 2 d’un jeune Leonard Hofstadter.

Young Sheldon met en vedette Armitage dans le rôle du jeune Sheldon Cooper, avec Parsons narrant la série d’aujourd’hui. Zoe Perry joue la mère de Sheldon, Mary Tucker Cooper, et Lance Barber joue son père, George Cooper Sr. Montana Jordan et Raegan Revord jouent ses frères et sœurs. Annie Potts, Matt Hobby et Wyatt McClure sont également à l’affiche. De nouveaux épisodes sont diffusés les jeudis à 20 h HE sur CBS, avec des épisodes passés disponibles en streaming sur Paramount +. La série a déjà été renouvelée pour les sixième et septième saisons.