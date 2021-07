Rôle de la technologie et de l’innovation dans la lutte contre la deuxième vague de coronavirus

L’apparition du coronavirus en 2020 a accéléré la numérisation et redéfini notre façon de vivre et de travailler.

Par Raj Kumar,

Alors que 2021 avait débuté sur une note positive avec un rebond rapide de l’économie indienne, la deuxième vague de la pandémie de Covid-19 a fait dérailler les progrès tout en entraînant des pertes massives de vies humaines. Une moyenne quotidienne de plus de trois cas de lakh à travers le pays a entraîné une énorme pénurie de lits et d’oxygène, mettant ainsi les établissements de santé à rude épreuve. L’ampleur de la crise a incité les parties prenantes concernées de l’écosystème de la technologie et des infrastructures à collaborer et à s’attaquer à la situation en trouvant des astuces pour résoudre les problèmes en utilisant des ressources limitées.

L’apparition du coronavirus en 2020 a accéléré la numérisation et redéfini notre façon de vivre et de travailler. Le verrouillage a entraîné une suspension du modèle d’éducation de brique et de mortier et a annoncé une évolution vers l’apprentissage en ligne. Le modèle de travail à domicile est devenu une norme à mesure que de plus en plus d’entreprises se sont familiarisées avec la notion de travail flexible. Les réunions en personne sur les lieux de travail ont été remplacées par des vidéoconférences sur MS Team/Zoom/Skype, et les achats ont été révolutionnés grâce à l’IA, la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Les consultations en face-à-face ont fait place aux téléconsultations dans le domaine de la santé. Plusieurs institutions académiques et startups de premier plan sont venues au premier plan en développant des dispositifs et des technologies innovants pour lutter contre le risque de transmission du coronavirus tout en numérisant les installations existantes.

Cependant, la deuxième vague de coronavirus a été plus meurtrière et a incité l’écosystème commercial à réagir avec plusieurs initiatives novatrices pour lutter contre les difficultés des patients atteints de coronavirus. Dans un effort encourageant, les sociétés immobilières et les associations de bien-être des résidents dans les condominiums ont pris l’initiative de créer des salles d’isolement Covid-19 en collaboration avec les hôpitaux. Les établissements de santé existants étant sous pression, les startups ont été le fer de lance de l’innovation en développant des produits, tels que des ventilateurs portables à faible coût, des revêtements antimicrobiens spéciaux, des systèmes de stérilisation UV, des drones pour surveiller les normes de distanciation sociale, etc. Covid-19 a également fourni un coup de fouet aux initiatives de crowdsourcing qui ont marqué un effort de collaboration pour faire face à la crise. Plusieurs organismes de l’industrie ont également pris l’initiative d’organiser des hackathons virtuels pour développer des solutions innovantes pour relever plusieurs défis résultant de Covid-19.

Les initiatives gouvernementales ont fourni un cadre propice pour catalyser l’innovation en ces temps sans précédent. Par exemple, le Département des sciences et de la technologie, dans le cadre de son initiative NIDHI4COVID2.0, a appelé les startups à développer des technologies dans le domaine de l’innovation en matière d’oxygène, de solutions portables, d’accessoires médicaux pertinents, de diagnostic et d’informatique pour relever les divers défis rencontrés résultant de la deuxième vague. du Covid-19. Le Bihar est devenu le premier État à concevoir sa politique de production d’oxygène au milieu de Covid-19. La politique donne à l’entrepreneur le droit à une subvention en capital de 30 pour cent pour l’établissement d’installations de fabrication d’oxygène, avec une aide maximale pouvant aller jusqu’à 25 crore de roupies pour les usines d’oxygène cryogénique. Selon la politique, les fabricants de bouteilles d’oxygène auront droit à une aide financière allant jusqu’à Rs 75 crore. De nombreuses entités se sont également associées aux gouvernements des États pour faciliter l’accès à des informations factuelles précises sur le coronavirus et éliminé les fausses nouvelles sur les plateformes de médias sociaux.

Il est à noter que l’innovation n’est pas restée confinée au seul développement de produits ; la deuxième vague de coronavirus a stimulé la restructuration des modèles B2B et de chaîne d’approvisionnement existants pour permettre aux établissements de santé de répondre rapidement à la menace pour des vies humaines.

La pénurie d’oxygène pendant le Covid-19 est un formidable défi qui met plusieurs vies humaines en danger. Il devient impératif d’évaluer la situation de l’approvisionnement en oxygène au sol et d’assurer un approvisionnement en oxygène régulier et efficace avec un délai d’exécution rapide, sauvant ainsi des vies humaines. Pour assurer un approvisionnement régulier et efficace en oxygène dans divers États, le gouvernement central a déployé des trains « Oxygen Express » pour diverses capitales d’État. Cependant, cela ne résout qu’une partie du problème, car un goulot d’étranglement majeur est la surveillance en temps réel et la coordination transparente entre la logistique et les opérations pour garantir que l’oxygène atteint les hôpitaux sans délai. Le marketing noir et la thésaurisation de l’oxygène et des fournitures médicales essentielles sont également un défi qui a exacerbé le problème de l’approvisionnement en oxygène.

Pour surmonter ces défis, le modèle hub and spoke a été déployé grâce à l’intégration du transport multimodal. Dans le cadre de ce modèle, cinq hubs ont été établis dans l’Uttar Pradesh pour assurer l’optimisation des itinéraires par transport aérien, ferroviaire et routier. Les cinq pôles relient cinq à six villes/districts et villages voisins, tandis que les hôpitaux de ces villes/districts et villages respectifs fonctionnent comme des rayons. Une fois que l’approvisionnement en oxygène atteint les villes clés, les avions transportent l’oxygène vers les hubs respectifs qui sont ensuite transportés vers les hôpitaux nécessiteux par des camions-citernes d’oxygène. Il s’agit d’un modèle flexible car il permet la création de hubs supplémentaires avec un délai d’exécution minimum de 8 à 10 heures pour répondre à la hausse soudaine de la demande en oxygène. Ce modèle a réduit les délais d’approvisionnement en oxygène en donnant la priorité à la livraison grâce à une analyse précise des données de demande et d’approvisionnement. En tirant parti d’une technologie de pointe et en exploitant le pouvoir de la collaboration, ce modèle a établi une référence en matière d’excellence à reproduire à travers le pays.

Covid-19 a peut-être déclenché l’innovation; la clé est de maintenir cet état d’esprit entrepreneurial pour relever les défis mondiaux de manière collaborative et innovante à long terme. Il contribuera à la relance rapide de l’économie indienne et constituera une voie à suivre pour réaliser le rêve d’une économie de 5 000 milliards de dollars d’ici 2025.

(L’auteur est CMD, Rodic Consultants Pvt. Ltd. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

