Rôle de la technologie patrimoniale dans l’espace de gestion de patrimoine

Lorsque les investisseurs ne trouvent pas la bonne orientation, soit ils ne commencent pas le voyage, soit ils quittent prématurément lorsque les marchés oscillent.

Chaque génération est définie par certains événements qui ont changé sa vision de la vie. La nôtre a été la crise des coronavirus de 2020 et 2021.

Face à l’incertitude de la vie, nous avons réévalué notre façon de penser l’argent. Alors que nous voyions des familles plonger dans le chaos, nous avons creusé profondément pour revoir notre propre situation financière. Et avec ce relookage vient l’anxiété – nous réalisons que nos portefeuilles sont construits ad hoc et les réaligner amène la perspective de nombreuses décisions que nous sommes mal équipés pour prendre. Il n’est donc pas surprenant qu’une grande majorité d’Indiens disposant d’excédents à investir n’affectent pas de capital à des portefeuilles susceptibles de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

Exemple : malgré les énormes afflux dans les fonds communs de placement, le total des actifs dans les MF représente 15 pour cent du PIB, par rapport aux États-Unis où ce nombre est supérieur à 100 pour cent. Et le problème n’est plus celui de l’accès – une pénétration Internet profonde et les plates-formes fintech locales offrent déjà une exécution à faible coût. En fait, ces plates-formes ont amené une multitude d’investisseurs actifs pour la première fois sur le marché. Ces investisseurs ont profité de la récente remontée des marchés boursiers. Et pourtant, ces plates-formes ne résoudront pas tous les investisseurs, en particulier ceux qui n’ont pas le temps, l’envie ou la bande passante.

Le vrai défi est l’orientation (ou son absence). Il existe des milliers d’options parmi les fonds communs de placement, les actions et les obligations qu’un investisseur doit évaluer tout en réfléchissant à son profil de risque. Cette complexité de prise de décision dissuade de nombreux investisseurs de constituer des portefeuilles à long terme. Au-delà du déploiement initial, l’adaptation du portefeuille aux situations changeantes du marché est l’autre problème auquel les investisseurs doivent faire face. Lorsque les investisseurs ne trouvent pas la bonne orientation, soit ils ne commencent pas le voyage, soit ils quittent prématurément lorsque les marchés oscillent.

La prise en main d’experts est difficile d’accès en Inde aujourd’hui. Avec des niveaux de revenu qui augmentent rapidement et une plus grande quantité de capitaux affluant vers les actifs financiers, l’investisseur indien a besoin d’une expertise de haute qualité pour prendre ces décisions. Même dans les métros, il n’y a qu’environ 1200 conseillers par million de foyers. Les branches de gestion de fortune des banques et des NBFC ont fixé des minimums très élevés pour l’accès aux conseils qu’elles offrent. Pour que de nouveaux talents entrent dans cette industrie et arrivent à maturité au point de pouvoir donner des conseils, il faudra de nombreuses années. Dans le cas des prestataires de services existants tels que les banques, de multiples pressions exercées par différentes gammes de produits peuvent les dissuader de rester concentrés sur les conseils en investissement.

Un élément supplémentaire a été l’émergence de nouvelles classes d’actifs et d’instruments. Nous constatons désormais un fort intérêt des investisseurs pour les actions non cotées, les obligations à haut rendement et les actifs mondiaux. Ceux-ci doivent être bien assidus avant d’être recommandés aux investisseurs. Il n’est donc pas surprenant que ces actifs ne soient disponibles que pour les ultra-riches de l’Inde en raison de la taille élevée des billets. Cela fausse encore plus l’écart de richesse, car les riches ont accès à des actifs très performants.

C’est ici que nous avons maintenant besoin de Wealthtech 2.0 pour émerger. Pour moi, la prochaine génération d’acteurs travaillera à humaniser la technologie de la richesse – à mieux comprendre l’utilisateur, à créer des offres personnalisées et, surtout, à s’engager de manière «humaine». Au cœur de cela doit se trouver un véritable talent d’investisseur qui travaille constamment au nom de l’utilisateur pour créer et livrer des portefeuilles hautement performants. Une épine dorsale technologique solide construite sur la pile indienne peut offrir cela à l’investisseur indien avisé.

C’est ici que l’Inde occupe une position unique. Nous avons le bon talent technologique pour donner vie à cela. Ce qui est nécessaire, c’est une compréhension approfondie de la psyché des investisseurs en Inde et une approche qui s’aligne sur leur façon de penser et de se comporter. L’opportunité de créer des plateformes pouvant rivaliser avec les plus grandes institutions d’investissement mondiales est désormais bien réelle. Grâce à cela, l’Inde peut rediriger le capital de sa population travailleuse vers la création d’entreprises de classe mondiale et transformer les emplois et les infrastructures. Mais surtout, il a le potentiel de changer des vies – lorsque l’argent augmente, les options qu’une famille a augmenté. Ainsi, Wealthtech 2.0 redéfinira non seulement l’investissement, mais aussi notre pays et la société dans son ensemble.

par, Sandeep Jethwani, co-fondateur, dezerv

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.