Rôle de réserve plus important pour le retour F1 que DTM

Alex Albon a déclaré que son travail en tant que pilote de réserve Red Bull jouera un «rôle beaucoup plus important» dans la détermination de son avenir en Formule 1 que ses performances en DTM.

Ayant perdu son siège en F1 à la fin de la saison dernière, Albon partagera son temps entre jouer le rôle de pilote de réserve Red Bull et piloter une Ferrari 488 GT3 pilotée par AF Corse en DTM.

Le pilote thaïlandais a participé aux tests DTM cette semaine à Hockenheim avant la nouvelle saison, qui débutera le 19 juin à Monza.

Albon ratera les deuxième, sixième et huitièmes rondes du championnat en raison d’affrontements avec son travail chez Red Bull et a déclaré que s’il ferait de son mieux au DTM, un retour en F1 dépendait davantage de «la performance des autres pilotes et de l’existence éventuelle de Opportunités”.

«Pour être honnête, pas tellement», a-t-il déclaré à Motorsport.com. «Sur mon rôle, il s’agit plus de faire mon travail du mieux que je peux dans le championnat lui-même.

«Une grande partie de la Formule 1 dépend probablement un peu plus de la performance des autres pilotes et de l’existence d’opportunités de ce côté-là. Mais oui, il n’y a pas tellement d’exigence ici.

«Cela dépend en grande partie de la façon dont cela fonctionne avec BoP. Tant que je fais mon travail de mon côté. Bien sûr, mon rôle également dans le pilote de réserve, les tâches du simulateur et les tests, c’est un rôle beaucoup plus important.

Lorsqu’on lui a demandé s’il considérait les courses de voitures de sport comme une voie potentielle pour sa carrière à long terme, Albon a déclaré: «Sérieusement, pas vraiment. Je veux dire que c’est bon pour le moment. Ça me garde en forme, ça me garde en forme, si vous pouvez l’appeler.

«Mais je veux toujours être en F1. Si la F1 ne fonctionne pas, nous verrons. Ce n’est certainement pas quelque chose à quoi je dirais à 100% non. »