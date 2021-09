Rôle des jeunes espoirs à San Juan Pantitlán

in

Pedro Castañeda de Juarez sera une grande attraction de la soirée, pour laquelle il promet de gagner par NOCAUT.

MEXIQUE – Dans le but de donner suite aux jeunes espoirs de la région métropolitaine, la dynastie de boxeurs López a déployé beaucoup d’efforts pour organiser sa deuxième soirée de boxe qui se tiendra le 25 septembre à la San Juan Pantitlán Arena, à Neza, où tous les combats seront de quatre rounds.

Dans ce qui est prévu un grand combat, celui de Ciudad Juárez, Chihuahua, Pedro Francisco Castañeda tirera au sort le physique avec Eduardo López Aguillón, dans la division des super poids plume. Castañeda est appelé à être un grand prospect dans le futur, il devra donc démontrer ses qualités devant le public exigeant qui viendra sur le site.

Ricardo Maldonado aura comme adversaire Miguel Maldonado, dans la division paille, dans ce qui est aussi vu comme de nombreux coups ; Josué López Váldez contre Oswaldo González, dans la division des super-welters; Brandón Medina contre Alexis Cedillo Ortega, en poids coq; Diego Emir contre Jorge Acevedo García.

Dans d’autres confrontations qui les distinguent aussi, c’est celle de Camilo Gutiérrez Procura contre Gustavo Solano, en poids léger ; Christian Santos-Gerardo Méndez, en Bantam ; Luis Martínez fera les « honneurs » à José Eduardo Salmeron, en poids léger ; José Alberto Morales-Luis Enrique Godínez, à 140 livres, et Laura Chiquillo Hernández tireront au sort le physique avec Abril Sánchez Torres, à 47 kilos.

Ricardo Guzmán, entremetteur de la soirée, a exprimé sa gratitude à The Boxing Showcase, Queen’s México, Taqueria Los Becerros, Llanos Electric, Bioastur MX, Produc Graphic’s, Medusa, Grupo Empresarial Ferdi, « qui ont cru au projet et que grâce à eux , ils donnent du travail aux jeunes promesses », a-t-il souligné.

Les actions commenceront à sept heures du soir et le coût du billet à la billetterie de la San Juan Pantitlán Arena est de 200 $ VIP et de 150 $ pour la zone générale. Il y aura également la vente de billets au gymnase Loreman, situé sur l’Avenida Eje Central, au coin de Doctor Lavista. En raison des mesures sanitaires pour contenir les infections par le virus SARS-CoV2, la capacité sera limitée et tous les participants devront porter des masques faciaux.

(Photo : fourni)