Rôle des pré et probiotiques dans la protection contre les infections comme le Covid-19

Par Ajoy Prabhu

Un nourrisson ne peut pas digérer environ 30 % des nutriments contenus dans le lait maternel. Mais dans la nature, rien ne se perd. Il y a une raison à tout. Des études récentes ont montré que les mères produisent cette nutrition non pas pour le nourrisson, mais pour les bactéries et autres micro-organismes qui vivent dans l’intestin du nourrisson. C’est le premier engrais que les bactéries intestinales du nourrisson reçoivent – sa première injection de prébiotiques !

Les micro-organismes de l’intestin contrôlent la plupart des fonctions chez les animaux, pas seulement chez les humains. Ils contrôlent le cerveau, les poumons et probablement de nombreux autres systèmes d’organes que nous n’avons pas encore découverts.

Il y a plus de cent ans, un scientifique bulgare du nom de Metchinkof a remarqué que ceux qui mangeaient des produits fermentés tels que les cornichons et les yaourts, avaient tendance à vivre plus longtemps, étaient mieux protégés contre les maladies (rappelez-vous, c’était avant la découverte des antibiotiques), et en cas d’infection, récupérerait plus rapidement ! À quel point son observation est-elle appropriée à l’heure où nous sommes ravagés par Covid-19.

Revoyons ce qui se passe lorsque nous mangeons quelque chose. Une partie de ce que nous mangeons va à nos cellules humaines et est utilisée pour notre croissance et notre réparation. L’autre partie est utilisée par les microbes intestinaux. Il faut se demander pourquoi « gaspiller » cette nourriture sur eux, et pourquoi la manger pour commencer. La raison en est que ces microbes intestinaux font beaucoup trop de choses pour nous, les êtres humains. Pour commencer, si leur nombre est élevé, alors d’autres «mauvais» microbes (agents pathogènes) qui se retrouvent accidentellement dans notre corps ne peuvent pas se développer. Ils sont simplement évincés par ces « gentils ».

Un autre avantage qu’ils procurent est de métaboliser les aliments en composés que nous, humains, ne pouvons pas produire. Un exemple principal de ceci est la vitamine B12. Il existe bien sûr d’autres composés similaires, mais nous n’avons pas à nous en préoccuper.

Une troisième mais extrêmement importante fonction qu’ils remplissent est d’être les gardiens de ce qui entre en contact avec nos cellules intestinales afin qu’il puisse être correctement absorbé. Cela aide à garder la muqueuse intestinale intacte et ne conduit pas à ce que l’on appelle maintenant le phénomène de « leaky gut ». Les intestins qui fuient sont la principale cause de minuscules poches d’inflammation.

Enfin, ces microbes produisent – des neurotransmetteurs et des immunomodulateurs – juste des mots fantaisistes pour des produits chimiques qui contrôlent une partie de notre système nerveux, nos fonctions cérébrales et notre système immunitaire.

Les prébiotiques sont les aliments sur lesquels les bactéries intestinales se développent. Nourrissez-les correctement et ils nous aideront à combattre des infections comme le Covid-19. Les probiotiques sont les bactéries intestinales actuelles prises sous forme de gélules, de liquide ou même de spray.

La science a parcouru un long chemin. Au lieu d’essayer de faire croître ces bactéries, nous pouvons maintenant échantillonner notre intestin et rechercher des séquences génétiques pour identifier à quelles bactéries elles appartiennent.

Il est raisonnable de supposer que nous avons des bactéries bénéfiques que nous avons cultivées et qui se trouvent certainement dans notre intestin. Ceux-ci ont déjà été mis dans des gélules, des gels et des liquides à prendre comme supplément probiotique pour s’ajouter à ce que nous avons déjà. Considérez ce processus comme l’ajout de nouveaux amis dans notre intestin.

Les antibiotiques sont comme de petites bombes qui explosent dans notre système. Contrairement à la croyance populaire, ils éliminent non seulement les agents pathogènes, mais toutes les autres bactéries très similaires. Certaines études ont montré qu’après une seule dose – et pas seulement un ensemble de comprimés – après un seul comprimé, le temps nécessaire à notre intestin pour revenir complètement à l’état d’origine est d’une année complète. Pensez aux dommages que cela cause.

La meilleure façon d’éviter cela est de ne pas prendre d’antibiotiques pour des choses insignifiantes comme une infection virale ; car les antibiotiques n’agissent que sur les bactéries, et deuxièmement, si l’infection bactérienne est bénigne, nous devrions permettre au mécanisme de défense de notre corps de faire le travail pour qu’il apprenne. Si nous ne pouvons tout simplement pas éviter les antibiotiques, nous recommandons toujours une supplémentation en probiotiques avec les bonnes bactéries que nous avons pu développer en laboratoire.

Qu’en est-il de ceux que nous ne pouvons pas cultiver ? La réponse se trouve dans les prébiotiques. Considérez les légumes et les fruits que nous mangeons comme des prébiotiques – un engrais pour les microbes. La plupart du temps, nous vous recommandons d’y ajouter de l’engrais sous forme de légumes et de fruits, principalement tout ce qui contient une grande quantité de fibres et un composé appelé oligosaccharide. Dans la pratique, cela signifie que nous devrions manger des aliments contenant de grandes quantités de ces composés.

Le professeur Gibson et le professeur Rastall, tous deux de l’Université de Reading, au Royaume-Uni, ont minutieusement classé les fruits et légumes (car la viande, les produits laitiers et le poisson ne contiennent pas les composés dont ces microbes ont besoin) qui ont le composé le plus élevé que les microbes intestinaux aiment. Leurs résultats montrent que l’ail, l’oignon, les épinards, le chou, le chou-fleur, le brocoli, les agrumes, la pastèque et tous les types de baies seront probablement des superaliments pour les microbes intestinaux.

Mangez ces prébiotiques et prenez des suppléments de probiotiques au besoin et vous aurez votre arme secrète pour combattre toute infection, y compris Covid-19.

(L’auteur est cofondateur et directeur technique de Circee Health Pvt Ltd. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts de la santé et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie ou médicament. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle du Financial Express Online.)

