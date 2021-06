Rôle des secteurs des infrastructures et de la construction dans une économie en reprise

L’infrastructure est reconnue comme un moteur important de la croissance économique.

Par Ashok Wani

Le secteur de la construction pourrait détenir la clé de la relance de l’économie ravagée par les retombées du COVID-19. Bien qu’elle ait subi quelques revers, l’industrie de la construction, à un niveau plus important, est restée résiliente au milieu du barrage de perturbations économiques.

Avec une VAB moyenne de 7,7 % au cours des cinq dernières années, le secteur de la construction et des infrastructures est fondamental pour engager des mesures de relance économique. Étant le gagne-pain de plus de 50 millions de personnes, il a un impact direct sur diverses industries, stimule la demande, crée des emplois et ramène l’économie à la normale.

Infrastructure et croissance économique –

L’infrastructure est reconnue comme un moteur important de la croissance économique. Cela déclenche un effet multiplicateur important, modifiant le cycle de développement dans des industries telles que l’acier, le ciment, la technologie, les équipements de construction, etc. Cela, à son tour, augmente l’emploi et améliore l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement tout en développant une infrastructure publique robuste. Afin de remettre l’économie en bonne santé, le gouvernement indien a augmenté ses dépenses d’investissement à 26%, en mettant particulièrement l’accent sur le secteur des infrastructures.

Équilibrer la balance –

Se concentrer sur des initiatives de construction à grande échelle maintiendra l’engagement des entreprises et de la main-d’œuvre locales. Cela peut être facilité en relançant les grands projets interrompus en raison des restrictions de verrouillage. Les projets de construction peuvent avoir un impact direct sur les entreprises locales en embauchant des travailleurs autochtones pour rejoindre les équipes de travail et en obtenant des matières premières auprès de sources locales. Cela fournit plus de revenus pour les entreprises employées à transmettre à d’autres autour de la région. En outre, les entreprises locales dans la localité particulière peuvent mieux répondre aux besoins du projet sans réseaux d’approvisionnement et logistique fastidieux.

Se concentrer sur l’infrastructure de maintenance –

Pour une reprise rapide, il est très avantageux pour le gouvernement de se concentrer sur les projets de maintenance et les arriérés. Les projets d’entretien sont approuvés plus rapidement, accélèrent la mobilisation des fonds et récompensent les communautés de la zone. Détourner l’attention vers des projets basés sur la maintenance dans différents endroits assurera le développement des infrastructures et la croissance des citoyens au niveau local.

Accélérer les infrastructures vertes –

Les investissements dans les infrastructures vertes peuvent jouer un rôle essentiel dans le démarrage de la reprise économique post-COVID-19. Les entreprises de construction peuvent aider à la reprise en adoptant des infrastructures vertes. Cependant, il doit y avoir une adoption de projets respectueux de l’environnement au niveau national, influençant le secteur des transports vers l’adoption de systèmes de transport électrifiés et favorisant la restauration de l’écosystème.

Défis –

Le financement du développement des infrastructures est l’un des problèmes les plus difficiles et les plus critiques, en particulier dans le scénario post-COVID en raison de la rareté des ressources.

En l’absence d’un marché obligataire solide et profond en Inde, de nombreux projets de construction ont jusqu’à présent été financés par des banques commerciales, ce qui limite la portée des projets PPP (Partenariat Public Privé) à long terme. En outre, avec l’augmentation des comptes NPA (actifs non performants) dans le secteur de l’infrastructure, les prêts de capitaux par les banques commerciales pour les projets d’infrastructure ont atteint un niveau record. Le monde post-covid devrait encore augmenter le NPA, limitant les investissements des banques commerciales.

La technologie, le jus de la croissance des infrastructures –

La technologie est devenue une nécessité absolue dans la pandémie. Non seulement il a assuré la continuité, mais il a posé les bases de l’avenir du lieu de travail grâce à de profondes améliorations technologiques. Les entreprises d’ingénierie, de construction et d’infrastructure (EC&O) à grande échelle ont goûté au potentiel de la technologie sous la forme de l’IoT, de la mise en œuvre d’ERP et d’autres améliorations sur site et hors site grâce à l’innovation. Une fois que ces technologies d’entreprise seront considérées comme une nécessité et adoptées dans le fonctionnement quotidien des entreprises, tous les projets post-covid subiront moins de temps et de coûts pour leur achèvement.

D’autres innovations technologiques pour l’infrastructure, telles que l’automatisation, réduisent le travail de conformité et gèrent l’efficacité, l’analyse et la planification des ressources en temps réel. La dépendance à l’égard de la technologie dans la nouvelle réalité stimulera les processus de prise de décision et améliorera la rentabilité du projet.

Une reprise économique rapide est aujourd’hui la priorité absolue. Cela a souligné l’urgence et l’importance du développement du secteur des infrastructures et nécessite des actions importantes avec une intention et un engagement clairs pour parvenir à une croissance économique durable.

(L’auteur est Head – Technology & Innovation Highbar Technocrat Limited. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.

