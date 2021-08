Rôles FFXIV : jouez à 1 ou jouez-les tous !

ESTNN décompose chacun des rôles disponibles dans FFXIV.

L’une des parties les plus innovantes du MMO acclamé par la critique de Square Enix est la flexibilité des joueurs pour basculer entre les rôles. Fatigué de tanker ? Faites la queue pour votre prochaine roulette avec un travail DPS à la place.

Contrairement à d’autres MMO, comme WoW ou Guild Wars, les joueurs ne sont pas limités à une seule classe à Éorzéa. En fait, il existe des titres cosmétiques disponibles pour les inconditionnels qui maximisent chaque classe pour plafonner.

En fonction de la classe du jeu de base, A Realm Reborn, que vous avez mise à niveau, au niveau 30, vous aurez la possibilité d’équiper une pierre de travail pour débloquer d’autres capacités. Après le niveau 30, vous pouvez récupérer d’autres emplois qui ont été publiés au cours des extensions ultérieures du jeu.

Si vous êtes nouveau dans le jeu ou si vous venez de laisser passer quelques jobs, nous sommes là pour vous expliquer chacun d’entre eux et vous donner quelques conseils pour le faire évoluer.

Combien y a-t-il d’emplois dans FFXIV ?

Les classes de FFXIV sont divisées en Disciples de guerre (DoW) et Disciples of Magic (DoM). Il y a 5 classes ou rôles qui découlent de ces deux catégories ; Chars, guérisseurs, DPS de mêlée, DPS magique à distance et DPS physique à distance. Chaque Job sera placé sous l’une de ces 5 classes de base. Avec la sortie d’Endwalker plus tard cette année, deux nouveaux jobs sont sur le point d’être abandonnés ; Reaper et Sage – mais pour l’instant il y en a 18 parmi lesquels choisir – ce qui n’est pas trop mal.

réservoirs

Il y a quatre chars parmi lesquels choisir dans FFXIV – et il y a beaucoup de débats sur lequel est le meilleur, mais chaque tâche de tank apporte une saveur et des capacités uniques. Les deux premiers chars rencontrés par un joueur sont les classes de base Gladiator (GLD) et Marauder (MRD). Ces cours mènent au Paladin (PLD) et guerrier (GUERRE) au niveau 30. Il y a aussi le Dark Knight (RDK) qui a été publié dans l’extension Heavensward, et le Gunbreaker (GNB) qui a chuté avec l’extension la plus récente, Shadowbringers.

Si Tank est le rôle que vous cherchez à remplir, il existe quelques règles de base que vous pouvez appliquer à tous les emplois. Le tank dans FFXIV est assez différent du tank dans d’autres MMO, mais n’oubliez pas ces conseils simples et vous serez capable de gérer tout ce que le jeu vous propose.

Conseils de tanking

Ne vous déplacez pas inutilement dans les combats de boss.

Contrairement à d’autres MMO, il n’y a vraiment pas beaucoup de raisons de se déplacer en tant que tank dans FFXIV à moins que vous ne vous écartiez d’un AOE ou d’un marqueur de dégâts. Assurez-vous simplement de faire face au boss loin du reste de votre groupe et concentrez-vous sur le maintien de l’aggro et l’esquive de ses attaques réelles.

Ne tirez que la quantité de déchets que votre guérisseur peut gérer.

Les guérisseurs donnent définitivement le rythme dans le contenu de FFXIV, et la quantité de monstres que vous pouvez ramasser dépend du niveau de leur équipement et de leur niveau de travail actuel. Soyez communicatif avec votre guérisseur et assurez-vous qu’il est préparé. S’il est vrai que plus vous tirez, plus le groupe peut faire de dégâts, cela ne sert à rien si vous tombez comme un sac de popotos avant que la poubelle ne soit nettoyée.

N’oubliez pas votre ABC – Soyez toujours Casting!

Contrairement aux autres MMO, vos rotations dans FFXIV sont conçues pour exécuter souvent vos Global Cool Downs (GCD). Utilisez vos GCD dès qu’ils sont disponibles. Les sprints, les étourdissements et les rapprochements sont tous vos amis, alors n’ayez pas peur de spammer ces boutons pour vous aider à maintenir vos dégâts dans la fenêtre la plus élevée possible.

Guérisseurs

Actuellement, il y a trois jobs de guérison disponibles pour les joueurs. Mage blanc (WHM), Savant (SCH) et Astrologue (AST). Mais un nouveau travail de guérisseur, le Sage, arrive avec l’extension Endwalker plus tard cette année. La classe de base Conjurer (CNJ) mène au Mage blanc, tandis que l’Arcaniste (ARC) mène au travail d’érudit. Astrologian est disponible pour les joueurs à partir du niveau 50 dans l’extension Heavensward.

Conseils de guérison

Les guérisseurs doivent aussi connaître leur ABC !

La règle numéro un pour les guérisseurs dans FFXIV est de maximiser autant que possible vos dégâts sans sacrifier la sécurité de votre équipe. Une bonne règle de base est de viser à faire environ la moitié des dégâts que le DPS.

Tous les guérisseurs ont Swiftcast et c’est votre ami

Gardez votre capacité Swiftcast à portée de main pour relever rapidement les membres morts du groupe. Raise prend 8s à lancer, donc si Swiftcast est en phase de récupération, vous devez vraiment planifier votre positionnement pour lancer Raise.

Votre guérisseur offGlobal Cool Downs (oGCDs) vous coûte 0 MP, Lucid Dreaming restaure des MP

Contrairement aux autres MMO, ne les gardez pas pour les gros combats. Spamez-les et gardez votre mana rechargé avec Lucid Dreaming pour rester efficace.

DPS

Les rôles infligeant des dégâts dans FFXIV sont divisés en 3 types. DPS de mêlée, DPS à distance et DPS magique. Et il y a beaucoup de polyvalence disponible quand il s’agit de concessionnaires de dommages. Les styles de jeu couvrent toute la gamme des mages noirs lanceurs de sorts (BLM) aux moines aux poings d’acier (MNK). De si cela ne ressemble pas à votre tasse de thé, essayez un mage rouge cape et d’épée (RDM) ou un élégant danseur de combat (DNC). Avec 10 classes DPS complètes au choix, plus le Blue Mage (BLEU), vous êtes assuré de trouver une saveur DPS que vous aimerez.

Conseils DPS

Ne vous embêtez pas à essayer d’endommager vos collègues DPS

Contrairement aux autres MMO, FFXIV est en fait très équilibré, avec une différence de moins de 2 000 dégâts infligés entre chacune des classes DPS. Cela signifie que les « listes de niveaux » ne sont pas réellement nécessaires. Vous réussissez en tant que DPS en fonction de la compréhension des rôles et des compétences uniques que chaque classe DPS apporte à la table en termes de contenu, et quand les utiliser. Alors, jetez par la fenêtre tout ce que vous savez sur le jeu DPS d’autres MMO.

Vous n’êtes pas seulement un dommage, vous êtes aussi une utilité !

À moins bien sûr que vous ne soyez un samouraï. Ensuite, vous n’êtes que de purs dégâts, mais cela ne signifie pas que vous n’avez pas de mécanismes que vous devrez exécuter pendant le contenu. Il y a toujours quelque chose d’environnement auquel il faut prêter attention, alors ne vous concentrez pas sur vos rotations et oubliez les autres rôles de votre travail.

Le positionnement est important en tant que DPS

En fait, avec certains travaux DPS, le positionnement est primordial. Découvrez la mobilité de votre travail lors d’un combat et trouvez les meilleurs moyens de l’optimiser pour éviter les temps d’arrêt et maintenir vos dégâts à un niveau élevé.

Pour un aperçu plus détaillé des emplois parmi lesquels vous pouvez choisir dans FFXIV, consultez nos guides spécifiques aux rôles :

