Rolex Rings partage la liste avec des gains; l’action fait ses débuts avec une prime de 39 % par rapport au prix de l’introduction en bourse

L’introduction en bourse de Rolex Rings a été souscrite 130 fois par des investisseurs le mois dernier. (Photo : REUTERS)

Les actions de Rolex Rings ont ouvert leurs portes à 1 249 Rs par action, en hausse de 39% ou 349 Rs par action par rapport au prix d’introduction en bourse de 900 Rs par action. L’introduction en bourse du fabricant de composants automobiles a été souscrite 130 fois massivement par les investisseurs le mois dernier. L’introduction en bourse de Rolex Rings Rs 731 crore était un mélange de nouvelles émissions d’actions d’une valeur de Rs 56 crore tandis que le reste Rs 675 crore était une offre de vente (OFS) par les actionnaires existants. Lors de l’inscription, la société avait une capitalisation boursière de Rs 3 401 crore.

L’introduction en bourse de Rolex Rings a été souscrite 143,58 fois par des acheteurs institutionnels qualifiés (QIB), tandis que des investisseurs non institutionnels (NII) ont soumissionné pour l’émission 360 fois. Le quota d’investisseurs particuliers a été souscrit 24,49 fois, soit une souscription globale de 130,44 fois. Après l’émission, l’actionnariat du promoteur a été réduit à 57,64 % maintenant tandis que l’actionnariat public est passé à 42,36 %.

L’entreprise est l’une des cinq premières entreprises de forge en Inde, selon ICICI Direct. La clientèle de Rolex Rings se compose des principaux fabricants mondiaux de roulements tels que SKF, Timken, Schaeffler, NEI et NRB Bearings. Rolex Rings a déclaré des bénéfices pour les quatre derniers exercices. Au cours de l’exercice précédent, la société a déclaré un bénéfice net de Rs 87 crore, contre Rs 53 crore au cours de l’exercice 2019-2020. L’inquiétude entourant la société provient de son défaut de paiement du prêt en 2013. Après la restructuration de la même dette, une partie importante de l’actionnariat du promoteur a été mise en gage et le restera jusqu’en mars de l’année prochaine au moins.

Les analystes d’ICICI Direct estiment que l’introduction en bourse de Rolex Rings a été évaluée à un P/E de 28,2x (après émission) pour l’exercice 21. “Une clientèle fidèle, une part croissante de l’activité parmi les clients existants, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle grâce à une meilleure utilisation et la sortie du CDR restent un catalyseur clé pour Rolex Rings”, avait déclaré la société de courtage tout en épinglant une note d’abonnement à l’introduction en bourse.

Pendant ce temps, Marwardi Financial Services a obtenu une note « S’abonner avec prudence » sur le problème. “Nous attribuons la note “S’abonner (avec prudence)” à cette introduction en bourse, car la société est l’un des principaux fabricants de pièces forgées avec une base de revenus géographiquement diversifiée et est disponible à une évaluation raisonnable par rapport à ses pairs. Cependant, le risque de concentration des clients et la restructuration de la dette CDR dans le passé nous maintiennent prudents dans une perspective à plus long terme », ont-ils déclaré.

