Rolex Rings, Shree Cement, PNB Housing Finance, CarTrade, Nuvoco IPO, Macrotech, actions IDBI en bref

Les analystes disent que les supports inférieurs importants à surveiller cette semaine autour des niveaux 16200-16100 et que cela va être une opportunité d’achat sur les creux

SGX Nifty s’échangeait en baisse de 25 points à 16 243,50 sur la bourse de Singapour, suggérant un départ en baisse pour les indices de référence lundi. Lors de la session précédente, S&P BSE Sensex était en baisse de 0,4% à 54 277 points tandis que Nifty 50 a perdu 0,35% pour clôturer à 16 238. Les investisseurs s’inspireront des bénéfices trimestriels en cours, des données macroéconomiques, du rythme de vaccination contre le covid, des prix du pétrole, du mouvement de la roupie et d’autres indices mondiaux. Le gouvernement publiera des données de production industrielle pour juin et des données d’inflation pour juillet cette semaine. Les analystes disent que les supports inférieurs importants à surveiller cette semaine autour des niveaux 16200-16100 et cela va être une opportunité d’achat sur les creux. “Nous nous attendons à un fort rebond à la hausse après les creux d’ici le milieu à la fin de la semaine prochaine. Sur un mouvement décisif au-dessus de 16350, Nifty pourrait se diriger vers les niveaux 16500 », Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Des actions à surveiller

Shree Cement, Balrampur Chini Mills : Sociétés cotées à l’ESB telles que Shree Cement, Astrazeneca Pharma India, Balrampur Chini Mills, Birla Tyres, Bombay Dyeing, Chemcon Specialty Chemicals, Clean Science and Technology, Gati, Gujarat State Petronet, Indian Hotels, Laxmi Organic Industries, MRF, Nilkamal, Reliance Power, Satin Creditcare Network, Shalby, Shankara Building Products, Subex et Suven Life Sciences annonceront leurs résultats du trimestre d’avril à juin.

Bagues Rolex : L’action Rolex Rings IPO fera son entrée en bourse le lundi 9 août 2021. Rolex Rings IPO a été souscrite 130 fois.

Commerce de voitures, Nuvoco : Deux nouvelles introductions en bourse – Nuvovo Vistas à 5 000 crores de Nirma Groups et Car Trade à 2 999 crores de Rs – seront ouvertes à la souscription aujourd’hui. Nuvoco Vistas a alloué 2,63 crores d’actions de capital aux investisseurs principaux à Rs 570 chacun, totalisant Rs 1 500 crore. Alors que CarTrade Tech a levé 900 crores de roupies auprès d’investisseurs clés avant son offre publique initiale.

PNB Financement Logement : PNB Housing Finance s’attend à mieux gérer ses créances douteuses à partir de ce mois, lorsque la date limite d’assouplissement des emprunteurs prévue par les tribunaux se termine le 31 août, et demanderait aux emprunteurs de commencer à rembourser s’ils sont capables de le faire, un top a déclaré un responsable de l’entreprise.

Développeurs Macrotech : Macrotech Developers, qui vend des propriétés sous la marque Lodha, a formé quatre coentreprises en avril-juin pour construire des projets d’une valeur de vente de 3 500 crores de roupies et envisage deux de ces partenariats chaque trimestre pour étendre sa présence dans les régions de Mumbai et de Pune. a déclaré un haut responsable de l’entreprise.

Banque IDBI : Pas moins de sept sociétés, dont JM Financial, Ernst and Young et Deloitte, ont soumissionné pour gérer la vente stratégique d’IDBI Bank. Ces entreprises feraient une présentation virtuelle devant le Département de l’investissement et de la gestion des actifs publics, qui gère le processus de vente, le 10 août, selon un avis du DIPAM.

