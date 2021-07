Rôlez et revendiquez DeAndre Ayton lors des finales NBA 2021

Cela n’a pas dû être facile pour un joueur de 22 ans de recevoir les comparaisons haineuses constantes avec Doncic et Young, les deux joueurs qui ont été sélectionnés lors du repêchage de la NBA 2018 derrière lui, mais DeAndré Ayton il a su attendre son moment, et il est venu cette saison. Après deux saisons durant lesquelles il a eu du mal à s’adapter au rythme effréné de la NBA actuelle et à savoir interpréter les automatismes du jeu d’élite, le Bahamien s’est consacré à travailler avec persévérance, à cultiver le corps et l’esprit, et à adapter son basket aux ce qu’il voulait. Soleils de phénix. L’émergence de Devin Booker et la signature de Chris Paul l’ont maintenu à l’arrière-plan qu’il ne mérite pas au niveau statistique et d’influence du jeu, mais cela l’a aidé à grandir sans pression excessive. Dans ces Finales NBA 2021, son rôle semble essentiel pour remporter les Milwaukee Bucks.

Avec des chiffres scandaleux, un personnage bien plus farouche que prévu et une compréhension unique dans le pick & roll avec le meneur vétéran, ce jeune bahamien montre au monde que sa sélection dans le choix numéro 1 de ce Draft déjà mythique n’était pas une erreur. des Suns, ce n’était pas seulement en raison de sa taille, mais c’était un succès qui peut changer le cours de l’histoire de la ligue. Et c’est que, au cas où sa franchise finirait par remporter le ring, Ayton aura un rôle de premier plan dans cet exploit, à la fois pour sa régularité au cours de la saison régulière, et pour sa capacité à dominer la peinture dans des séries aussi engagées que celles qui ont mesuré Les Lakers, les Nuggets et les Clippers.

Moyenne de plus de 20 points, 15 rebonds et 80 % de tirs depuis le terrain lors des playoffs NBA 2021

Drummond, Jokic et Zubac étaient des jouets entre les mains du centre des Suns, qui a complété son exploit avec ce panier gagnant contre les Clippers qui avait l’odeur d’une bague dès le moment où il s’est produit. Il y a encore un long chemin à parcourir pour certifier l’exploit, mais qu’il l’ait réalisé ou non, DeAndré Ayton a eu en 2021 son année de consécration et de revendication de son talent et de son potentiel, montrant qu’il peut être un joueur historique. A tel point qu’il marque en moyenne plus de 20 points. 15 rebonds et 80% des buts sur le terrain, quelque chose que seuls trois autres hommes de l’histoire de la NBA ont réussi, comme Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar et Wilt Chamberlain. Absolument incroyable.