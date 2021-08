“Roll With It”: Steve Winwood se dirige vers un double n ° 1

L’héritage britannique du rhythm and blues a éclipsé le rock américain le 20 août 1988, Steve Winwood survendu Guns N’ Roses. Roll With It a mis fin aux cinq semaines de Appetit pour la destruction sur le palmarès américain des albums cette semaine-là. Il a complété une étonnante double victoire pour l’auteur-compositeur-interprète, claviériste et guitariste britannique, qui était déjà n ° 1 sur le Hot 100 avec le single du même nom.

L’ancien membre de Trafic et Foi aveugle était devenu une énorme star solo, en particulier aux États-Unis, tout au long des années 1980. L’ensemble de 1981 Arc Of A Diver est devenu platine, tout comme la compilation de 1987 Chronicles. Le décor de son dernier triomphe était vraiment planté lorsque Back In The High Life en 1986, avec des apparitions invitées de Chaka Khan, James Taylor et d’autres, est devenu une sensation triple platine.

Steve avait déjà un quart de siècle dans l’entreprise à son actif à cette époque, bien qu’il n’ait encore que 40 ans. Roll With It a marqué un retour aux racines R&B de Winwood avec le Spencer Davis Group, et a été aidé sur son chemin vers le sommet du palmarès par le son puissamment nostalgique de sa chanson titre.

Portant ses influences Motown (et surtout celles de Jr. Walker et les Allstars) clairement sur sa manche, “Roll With It” avait fait le tour des radios pop américaines tout l’été. En 1990, le célèbre label a poursuivi Winwood pour violation du droit d’auteur, citant la similitude étroite de la chanson avec le hit de 1966 de Walker “(I’m A) Roadrunner”. Les auteurs de cette chanson, Holland-Dozier-Holland, ont ensuite été ajoutés aux noms de Winwood et Will Jennings en tant que compositeurs du nouveau hit.

Le single et l’album, qui ont tous deux remporté des nominations aux Grammy, étaient imprégnés du son émouvant du très voyagé Memphis Horns, qui avait rencontré Winwood lors d’une tournée avec Jimmy Buffett. “Cela ressemble à une combinaison de vieux disques R&B”, a déclaré Andrew Love des Memphis Horns à l’écrivain Robert Gordon. “[It] sonne comme ‘Shotgun’, sonne comme la chanson de Jr. Walker ‘Roadrunner’. Nous avons réussi à mettre des morceaux de Sam et Dave et de vieux Stax, Memphis et tout s’est mis en place.

