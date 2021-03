Roller-coaster: rallye du marché FY21 à grande échelle; les indices de référence rapportent plus de 60%

Le BSE Midcap et le BSE Smallcap ont progressé de 85,85% et 108,79% au cours de l’exercice, tandis que le BSE500 a progressé de 72,11%.

Par Urvashi Valecha

L’exercice sortant n’a été rien de moins qu’un tour de montagnes russes pour les actions indiennes, qui ont rebondi après le krach boursier fin mars 2020 en raison des craintes concernant l’impact économique de la pandémie de Covid-19.

Les indices de référence ont rapporté plus de 60% en FY21. Le Sensex et le Nifty ont augmenté de 64,38% et 66,61%, respectivement, au cours de l’exercice 21, en grande partie grâce aux flux de portefeuille étrangers de 37,48 milliards de dollars qui ont été investis dans les actions indiennes.

Le rallye de FY21 a été plus large et non limité à quelques grandes valeurs. Après avoir sous-performé pendant deux ans, les marchés plus larges ont non seulement participé au rallye, mais ont même surperformé les indices de référence.

Le BSE Midcap et le BSE Smallcap ont progressé de 85,85% et 108,79% au cours de l’exercice, tandis que le BSE500 a progressé de 72,11%.

La forte reprise du marché, selon les experts, a été menée par la facilité de liquidité et les anticipations de reprise économique.

À l’avenir, les marchés réagiraient aux rendements obligataires mondiaux et à la hausse des cas de Covid-19. G Chokkalingam, directeur des investissements, Equinomics Research and Advisory, a déclaré: «Nous savons tous que la relance et la reprise attendue de l’activité économique ont contribué à la reprise fulgurante de FY21.

Cependant, les facteurs les plus importants qui décideraient de la reprise de l’exercice 22 sont la hausse des rendements obligataires à l’échelle mondiale, la résurgence des cas de Covid-19 qui aurait à nouveau un impact sur l’économie et les moussons. Plus important encore, l’ampleur de la reprise économique qui devrait être d’au moins 400 points de base supérieure à la baisse à laquelle nous avons assisté au cours de l’exercice 21 ″.

La dernière semaine de mars 2021, les investisseurs ont abandonné leurs actions après que la hausse des cas de Covid-19 en Inde et dans d’autres pays ait rendu les acteurs du marché méfiants quant à l’impact économique que cela aurait. La vente par des investisseurs de portefeuille étrangers à hauteur de 623,3 millions de dollars au cours des trois dernières séances de négociation a également nui aux marchés. Le Nifty et le Sensex ont connu une liquidation et ont terminé la semaine en baisse de 1,6% et 1,7%.

Cependant, à la clôture de vendredi, les marchés se sont redressés et ont augmenté avec le rallye du Sensex de 568,38 points (1,17%) pour clôturer à 49 008,5 et Nifty a rallié de 182,4 points (1,27%) pour clôturer à 14 507,3 sur l’amélioration des indices mondiaux et avant la saison des résultats nationaux. , qui débutera en avril. Les experts du marché estiment que tant que l’économie connaîtra une croissance, l’inflation et les rendements obligataires ne seraient pas très préoccupants.

Hiren Ved, directeur, PDG et CIO d’Alchemy Capital Management, a déclaré: «Tant que la croissance augmente, vous n’avez pas à vous soucier de l’inflation et des rendements. Dans le contexte actuel, que ce soit aux États-Unis ou en Inde, nous n’avons pas de situation où l’inflation augmente mais pas la croissance.

Nous sommes à l’aube d’une histoire de croissance phénoménale, qui sera plus longue et plus élevée que ce que nous avons vu en 2003-2007. Tant de facteurs se sont conjugués en faveur de la croissance, que ce soit la Chine plus un, les politiques budgétaires et monétaires mondiales et nationales sont favorables, tout comme la situation géopolitique ».

Malgré les risques liés à la reprise actuelle du marché, les experts du marché restent optimistes sur les marchés actions. Hemang Jani, responsable de la stratégie actions, du courtage et de la distribution chez Motilal Oswal Financial Services, a déclaré: «La volatilité actuelle est causée par la hausse des cas de Covid-19, mais la situation des bénéfices pour le prochain exercice semble très solide et les banques centrales resteront accommodant. Il n’y a aucun cas pour une hausse significative des rendements obligataires. Nous restons donc optimistes sur les marchés ».

