Rollergirl dans ‘Boogie Nights’ ‘Memba Her ?!

actrice californienne Heather Graham n’avait que 27 ans lorsqu’elle a été choisie pour jouer le rôle de la bombasse sur huit roues « Rollergirl » – qui était une actrice de films pour adultes à monter ou à mourir pour le film des années 70 du producteur de porno Jack Horner – en Paul Thomas AndersonLa pièce d’époque emblématique de « Boogie Nights ».

Le film classé R inclus Julianne Moore comme la mère, Amber Waves, Burt Reynoldcomme le cerveau du film, Jack Horner, John C. Reilly comme le meilleur ami du garçon, Reed Rothchild … et bien sûr Mark Wahlberg comme la grande et brillante étoile brillante, Dirk Diggler.

Heather Graham a également joué dans d’autres grands films de la fin des années 90, notamment « Austin Powers: The Spy Who Shagged Me », « Lost in Space » et « Bowfinger ».