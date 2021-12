Rolling Loud California 2021 Set List annoncée – Twitch diffusera

Crédit photo : Rolling Loud

Les horaires de Rolling Loud California 2021 sont arrivés. Twitch est le partenaire exclusif de diffusion en direct du festival.

Rolling Loud a révélé les horaires et les détails de la diffusion en direct du festival. Le festival débutera du 10 au 12 décembre au NOS Event Center à San Bernadino. La diffusion en direct sera hébergée par Hakeem Rowe, Tallie Spencer et Jacques Morel – diffusée exclusivement sur Twitch. Il est conçu pour offrir une expérience à domicile aux fans de hip-hop qui n’ont pas pu y assister.

L’émission mettra en vedette la valeur de production élevée des précédents festivals virtuels « Loud Stream » de Rolling Loud. Cela comprend un flux organisé de performances d’artistes en direct, des interviews exclusives et du contenu en coulisses pour le plaisir des fans. Le chat Twitch sera disponible pour l’intégralité du flux, permettant aux téléspectateurs de voter sur les performances qu’ils souhaitent voir en temps réel.

Heures de diffusion en direct de Rolling Loud en Californievendredi 10 décembre | 15 h à 23 h HPsamedi 11 décembre | 13 h 00 à 00 h 00 PTdimanche 12 décembre | 13 h à 23 h HP

Vous pouvez visionner les trois jours de diffusion en direct de Rolling Loud California sur Twitch.tv/RollingLoud.

Rolling Loud s’est déjà associé à Twitch avec ses festivals « Loud Stream » sur Twitch.

Des têtes d’affiche comme Trippe Redd, Swae Lee, Ski Mask The Slump God, Fetty Wap et Lil Skies ont attiré des millions de téléspectateurs uniques. Depuis le retour de la musique live avec le succès de Rolling Loud Miami – Rolling Loud adapte ce qu’ils ont appris pour que le spectacle continue pour ceux à la maison.

Rolling Loud California 2021 sera mis en vedette par Kid Cudi – sa première performance Rolling Loud. J. Cole et Future sont également à bord en tant que têtes d’affiche. Au-delà des têtes d’affiche, vous trouverez une liste énorme de certains des plus grands noms du hip-hop, notamment : Wiz Khalifa, Playboi Carti, Moneybagg Yo et Lil Durk, Ty Dolla $ign, Drakeo The Ruler, Bino Rideaux, et plus encore.

Rolling Loud California est le troisième festival Rolling Loud de l’année. Miami a donné le coup d’envoi au retour de la musique live pour le festival hip-hop, et Rolling Loud New York s’est déroulé sans accroc au Citi Field, avec 50 Cent et J. Cole. Les participants au RLC devront fournir une preuve de vaccination COVID ou un test COVID négatif avant d’entrer sur le site du festival.